Três fundadores de fintechs apontam tendências do setor para 2024

De acordo com um levantamento divulgado pela plataforma de inovação Distrito, conceitos como Open Finance, Pix e blockchain continuarão sendo relevantes para as fintechs nos próximos anos.

Dentro desse cenário, as fintechs que oferecem serviços ligados a disponibilização de crédito, investimentos, financiamentos, negociação de dívidas e até soluções digitais para a gestão financeira, tendem a crescer e se destacar nos negócios.

Com isso, para explicar sobre os caminhos do segmento no próximo ano, três fundadores de fintechs apontam as principais tendências para o próximo ano.

1. Inteligência Artificial

Para Francisco Pereira, cofundador e CEO da Trademaster, fintech que alavanca as vendas nas cadeias de distribuição e impulsiona o crescimento sustentável do varejo, o maior impacto dos próximos anos no setor será a inteligência artificial, tanto na dinâmica atual do mercado, quanto em soluções disruptivas.

O uso intensivo de dados pode ser um fator decisivo para mudar o jogo em diversas indústrias, bem como a maneira como o segmento enxerga as oportunidades e os desafios.

De acordo com um comunicado, a Trademaster já transacionou mais de R$25 bilhões desde 2015, especialmente nos setores de bens de consumo, construção, alimentos e bebidas.

“O uso de Inteligência Artificial é uma das principais tendências para 2024 e que impactará grande parte dos modelos de negócios. Entretanto, é preciso ter atenção considerando que da mesma forma que a tecnologia nos ajuda a pensar e estruturar novas possibilidades, também tende a criar uma distância entre as pessoas, prejudicando o contato físico e presencial, acometendo também, toda a troca valiosa que poderia ser proporcionado para as empresas”, disse Francisco.

2. Pagamentos B2B

Já Gonzalo Parejo, cofundador e CEO da Kamino, plataforma completa de gestão de gastos empresariais para pequenas e médias empresas no Brasil, o B2B Payments, focado em pequenos e médios negócios e até em mercados emergentes, será uma dessas tendências.

“O B2B Payments não deve ser visto só como inovação nos meios de pagamento. É também uma tendência na construção de soluções que agregam valor, como melhor experiência do usuário, inteligência com software e inteligência artificial. Esses serão três pilares fundamentais para superar desafios endêmicos na oferta de produtos para PMEs em países emergentes”, disse Parejo.

A empresa de Parejo, segundo um comunicado, já movimentou mais de R$4 bilhões.

3. Tokenização

Paulo David é cofundador e CEO da AmFi, plataforma que conecta originadores a investidores por meio de conjuntos de contratos inteligentes e estruturas jurídicas. Ele acredita que para o próximo ano, o mercado pode esperar mais investimentos em startups e um cenário positivo para o mercado de capitais.

“Temos a perspectiva de um mercado mais ativo, com a queda da taxa de juros e com o aumento da atividade econômica. Entendemos que temos bons estímulos para o mercado de capitais em 2024, estamos otimistas com o cenário".

Para o CEO da fintech, as operações de nichos são a grande tendência para 2024. Além disso, a tokenização e a eficiência podem se destacar no ano em que está previsto o lançamento do Drex, a moeda digital desenvolvida pelo Banco Central.

"Apostamos no uso da tokenização em diversos setores para gerar mais eficiência, redução de custos e de burocracias”, disse Paulo em um comunicado.

A fintech foi a primeira a receber autorização da CVM para realizar a oferta pública de tokens. "Estamos apenas no começo de um novo capítulo do mercado brasileiro e o futuro já começou”, concluiu o CEO da AmFi.

