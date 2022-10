Travessia: novela da Globo escrita por Gloria Perez vai explorar tecnologia e metaverso

Cada vez mais ligadas a temáticas atuais, as novelas trazem os mais variados tópicos às casas brasileiras. O tema da vez na novela Travessia é o metaverso. Com estreia programada para o horário nobre desta segunda-feira, 10, a novela das 9 vai retratar a construção de um shopping center no metaverso.

Acompanhando a história da personagem Talita, interpretada por Dandara Mariana, a novela pretende mostrar a liderança feminina em busca pela inovação no setor imobiliário. A personagem, antenada às novas tendências da tecnologia, irá liderar uma construção de um shopping center pela construtora de Guerra, personagem de Humberto Martins.

“Talita é uma mulher superantenada no novo, nas tendências. Está na empresa com um novo projeto que é fazer o shopping no metaverso”, contou a atriz Dandara Mariana ao Gshow.

O metaverso foi retratado pela primeira vez na obra de ficção Snow Crash, do autor Neal Stephenson em 1992. Apesar de não ser um conceito relativamente novo, o metaverso virou assunto em todo o mundo em 2021, quando o Facebook mudou seu nome para Meta.

Desde então, grandes empresas como Samsung, JPMorgan, Dolce & Gabanna, Adidas, Prada, entre outras, anunciaram a sua entrada no setor, que promete derrubar as barreiras entre o físico e o digital.

Por meio de uma combinação entre as tecnologias blockchain, realidade aumentada e realidade virtual, o metaverso pretende se tornar uma realidade viável para a população em massa no futuro. Nomes relevantes, como Mark Zuckerberg e Bill Gates, acreditam que reuniões, festas e confraternizações poderão ser feitas à distância no ambiente virtual, por exemplo.

No entanto, o espaço da trama da novela Travessia pode vir em bom momento para o metaverso, que demonstra dificuldade em manter níveis de adoção significativos atualmente.

Segundo dados do DappRadar, as duas principais plataformas de metaverso em blockchain recebem números alarmantes de usuários ativos diários. Decentraland e The Sandbox receberam, nas últimas 24 horas, 43 e 2 usuários ativos, respectivamente.

Um usuário ativo, de acordo com o DappRadar, é definido como a interação de um endereço de carteira exclusivo com o contrato inteligente da plataforma. Por exemplo, ao se conectar no The Sandbox ou Decentraland para fazer uma compra com suas criptomoedas nativas, você será um “usuário ativo”.

Isso significa que a compilação de usuários ativos diários do DappRadar não leva em conta as pessoas que fazem login e vagam por uma plataforma do metaverso ou aparecem brevemente em um evento, como uma semana de moda virtual. Ao Coindesk, Decentraland relatou receber cerca de 8 mil usuários “comuns” diariamente.

No Brasil, o metaverso Xepa.World se destacou ao receber um NFT originário de um quadro queimado do artista Pablo Picasso para uma exposição virtual. No entanto, Jonas Davanço, CEO do Xepa.World, relatou que a pergunta que mais ouviu sempre foi “o que é metaverso” e, por isso, além das iniciativas educacionais da empresa, a abordagem em uma novela de horário nobre será muito bem vinda para trazer o conceito à população brasileira.

"Acreditamos que hoje, com a inserção do tema em produto de tanta visibilidade como é a novela da Globo, com certeza veremos uma nova onda de aceitação tanto da tecnologia quanto dos conceitos envolvidos com o metaverso, transformando novamente o nosso mercado e abrindo novas portas", disse Jonas Davanço, em entrevista à EXAME.

"O ambiente virtual trará uma infinidade de outras ferramentas de comunicação que aumentarão nossa experiência com a internet de uma forma muito mais imersiva. É sem dúvidas um evento transformador que estamos acompanhando com muito otimismo", acrescentou Jonas.

Além de Dandara Mariana e Humberto Martins, Travessia contará com um elenco de peso da Globo, como Giovanna Antonelli revivendo a delegada "Helô", Rodrigo Lombardi, Chay Suede, Alexandre Nero, Drica Moraes, Marcos Caruso, Ailton Graça e Alessandra Negrini. A blogueira e ex-BBB Jade Picon também foi confirmada para sua estreia na TV como Chiara.

"Essa tendência a criar realidades paralelas e a viver em mundos que não são físicos me interessam muito. Isso faz parte de uma nova maneira de perceber a realidade", afirmou a escritora Gloria Perez ao GShow sobre a decisão de incluir o tema na trama.

