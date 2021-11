Transações na Solana usam menos energia do que duas pesquisas no Google

Uma transação na rede Solana consome menos energia do que duas buscas no Google e 24 vezes menos energia do que carregar seu telefone, de acordo com um relatório da última quinta-feira, 25, publicado pela Solana Foundation.

O relatório afirma que uma única transação em sua rede usa 0,00051 kilowatt-hora (kWh), ou 1.836 Joules, de energia. De acordo com o Google, uma busca média usa 0,0003 kWh ou 1.080 Joules de energia.

Talvez mais surpreendentemente, o relatório afirma que toda a rede de Solana usa uma estimativa de 3.186.000 kWh por ano, o que é equivalente ao uso médio de eletricidade de 986 residências americanas.

Em maio, a Solana Foundation contratou Robert Murphy para escrever o relatório a fim de “enquadrar o impacto ambiental” das transações na rede Solana. Murphy é o fundador da Othersphere e anteriormente era um especialista em energia do Banco Mundial.

A rede Solana é menos descentralizada do que a rede do Bitcoin ou a Ethereum, com 1.196 nós validadores que processam cerca de 20 milhões de transações por ano. O relatório afirma que a fundação reduzirá ainda mais o uso de energia da rede, implementando um programa antes do final deste ano para se tornar neutro em carbono e compensar a pegada ambiental do ecossistema. Nenhuma informação adicional foi fornecida sobre se a rede planeja comprar compensações de carbono ou realmente reduzir suas emissões.

Como a Solana depende de um mecanismo de consenso de prova de participação, a rede consome muito menos energia do que aquelas que dependem do método de mineração de prova de trabalho, como as redes Bitcoin e Ethereum. A Statista estima que uma única transação de bitcoin usa uma média de 4.222.800.000 joules.

Deve-se observar que as redes, tecnicamente, não usam nenhuma quantidade específica de energia para uma transação individual. O uso de energia da rede pode ser o mesmo, independentemente de processar uma transação ou 1 milhão. No entanto, é frequentemente usado como uma comparação aproximada, se não contestada,

Com isso em mente, uma transação da Ethereum usa cerca de 644.004.000 joules com base no número médio de transações e na quantidade de energia necessária para operar a rede. De acordo com a Statista, o consumo de energia de uma transação em ether é comparável a “mais de vários milhares de transações com cartão VISA”.

No entanto, espera-se que a Ethereum 2.0 use cerca de 99% menos energia do que a rede principal atual após a mudança para a prova de participação.

Outra alternativa de baixo consumo de energia é a Ripple, que usa 28.440 Joules por transação. A Ripple afirma que para cada milhão de transações em sua rede, a quantidade de energia usada poderia ter alimentado uma lâmpada por 79.000 horas.

Para a mesma quantidade de transações, a energia usada pelo blockchain do Bitcoin poderia alimentar uma lâmpada por 4,51 bilhões de horas. Por esta razão, a Ripple afirma que seu blockchain é 57.000 vezes mais eficiente do que o do Bitcoin.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube