Transações aumentaram 67% na Optimism após a atualização Bedrock, apontam dados

As transações na rede Optimism aumentaram 67% após sua atualização "Bedrock" em 7 de junho, de acordo com um tópico no Twitter de 26 de junho da empresa de análise de blockchain Nansen. A rede vinha vendo menos de 300.000 transações por dia antes da atualização, mas esse número aumentou para mais de 550.000 em meados de junho.

Since Optimism's Bedrock upgrade on June 6 Its daily transactions have increased by about 67% to ~500k And gas fees are reduced by about 50% to ~$50k pic.twitter.com/9ACIMMFHbl — Nansen 🧭 (@nansen_ai) June 26, 2023

"Desde a atualização Bedrock da Optimism em 6 de junho, suas transações diárias aumentaram cerca de 67% para aproximadamente US$ 500 mil e as taxas de Gas são reduzidas em cerca de 50% para US$50 mil", publicou a Nansen no Twitter.

Optimism, uma camada 2 da Ethereum, implementou seu hard fork Bedrock em 6 de junho. Pretendia-se reduzir os tempos de depósito e as taxas, bem como aumentar a segurança da rede. Segundo o relatório da Nansen de 26 de junho, as taxas diárias caíram de US$ 80.000 em ether diretamente antes da atualização para apenas US$ 50.000 no final de junho.

A Optimism viu um forte aumento nas transações imediatamente após o hard fork, subindo para mais de 400.000 de aproximadamente 5 a 9 de junho. O volume subiu mais lentamente após o pico inicial, atingindo um pico de mais de 550.000 em ou por volta de 15 de junho.

Em seguida, começou a cair lentamente, atingindo 500.000 transações por dia no final do período em que os dados foram coletados, por volta de 23 de junho, de acordo com um gráfico postado no tópico do Twitter da Nansen.

A principal aplicação Optimism que antecedeu o relatório foi o protocolo de credencial descentralizado Galxe, que viu mais de 528.000 transações durante a semana. A stablecoin USD Coin teve a segunda maior contagem de transações, com mais de 170.000. As cinco principais aplicações restantes na Optimism incluíam a ponte cross-chain do Stargate Finance, o aplicativo de negociação de futuros do Perpetual Protocol e a carteira multissinatura Gnosis Safe.

A atualização Bedrock fazia parte de um conjunto mais amplo de propostas para criar uma "Superchain" consistindo de várias redes de blockchain que dependem do mesmo software para segurança e interoperabilidade. A Coinbase confirmou que sua rede Base se juntaria à Optimism como parte da Superchain. A equipe Base anunciou seu roadmap preliminar "Caminho para o Mainnet" preliminar em 24 de maio.

