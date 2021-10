Trailer de Star Atlas é lançado e YGG compra R$ 5 milhões em itens do jogo

O jogo em blockchain Star Atlas, que chamou a atenção de milhares de jogadores e investidores por conta de seus planos ambiciosos de oferecer uma nova experiência de jogo única em seu metaverso, divulgou nesta quarta-feira, 6, o seu novo trailer, que foi lançado no mesmo dia em que a Yield Guild Games (YGG), anunciou a compra de 5,5 milhões de reais em NFTs do jogo, aumentando ainda mais as expectativas para este novo play-to-earn, ou "jogue para lucrar".

Criado no blockchain da Solana, o Star Atlas é um jogo com a temática de exploração espacial, envolvendo batalhas por territórios e, até mesmo, a construção de políticas específicas para cada território do jogo. Nesse sentido, os jogadores realizam uma série de atividades neste metaverso intergaláctico, que podem ser remuneradas com as criptomoedas nativas do jogo (ATLAS e POLIS) e, até mesmo, em itens exclusivos do Star Atlas, como naves representadas por tokens não-fungíveis, os NFTs.

Por contar com o motor gráfico Unreal Engine 5, que já foi utilizado por uma série de grandes empresas no mundo dos games, como a Epic Games, Star Atlas promete uma experiência ainda mais realista e complexa em seu metaverso, despertando o interesse de milhares de jogadores, que puderam ter um vislumbre do potencial de imersão que o jogo pode proporcionar em seu novo trailer, que foi transmitido ao vivo para milhares de espectadores no Youtube e impressionou com o nível dos gráficos apresentados pelo game.

De olho no potencial do Star Atlas, a Yield Guild Games, organização autônoma descentralizada de jogadores e investidores que geram receita por meio de jogos em NFT, realizou a compra de 1 milhão de dólares em ativos do jogo, como parte de uma parceria de longo prazo entre os dois projetos.

Buscando criar oportunidades financeiras para os jogadores através da expansão econômica do metaverso, a YGG fechou a parceria estratégica com o jogo em abril deste ano, antes mesmo da oferta inicial dos tokens do Star Atlas ser realizada. Para Sarutobi Sasuke, chefe de parcerias da YGG, o Star Atlas é “um dos MMORPGs espaciais mais emocionantes no espaço de jogos em blockchain”, que pode se tornar um dos principais jogos na categoria.

“Acreditamos que Star Atlas tem potencial para se tornar um líder no espaço play-to-earn, pois visa oferecer uma ampla gama de maneiras que os jogadores podem participar do jogo, de uma forma valiosa e significativa”, disse Sasuke.

Além de Sarutobi, Michael Wagner, cofundador e CEO do Start Atlas também demonstrou muito otimismo com a parceria, principalmente pela possibilidade de impactar financeiramente de forma positiva a vida de jogadores em todo o mundo.

“Nossa parceria com a Yield Guild Games está rendendo frutos para incontáveis jogadores do metaverso em todo o mundo, proporcionando acesso a comunidades de jogos prósperas nas Filipinas e em todo o mundo, enquanto dá a oportunidade a milhões de jogadores de criar sua própria prosperidade por meio do Star Atlas. Com a economia inovadora e o modelo de governança que vai muito além da propriedade de ativos, a capacidade de realmente colher as recompensas de seu tempo e esforço despendidos no jogo abrirá uma gama sem precedentes de possibilidades para os jogadores do Star Atlas e o modelo socioeconômico do futuro”, disse Michael.

O número de jogos em blockchain com a mecânica play-to-earn explodiu em 2021, principalmente após o enorme crescimento do Axie Infinity e do aumento dos preços de seu token de governança, o Axie Infinity Shards (AXS), que acumula uma alta de mais de 24.000% somente neste ano.