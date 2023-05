Tráfico de fentanil já movimentou US$ 37,8 milhões em criptomoedas desde 2018, apontam dados

O fentanil se tornou um problema nos Estados Unidos e no mundo após seu uso recreativo se tornar uma verdadeira febre entre jovens. A droga, classificada como um opioide sintético, causa cada vez mais mortes e já movimentou cerca de US$ 37,8 milhões em criptomoedas desde 2018, segundo um relatório da Chainalysis.

Devido às ações e sanções recentes das autoridades americanas, muitos agentes ilícitos envolvidos em transações relacionadas ao fentanil usam criptomoedas em seus negócios, buscando se manter no anonimato e longe das autoridades.

No entanto, carteiras digitais envolvidas com apreensões de fentanil na fronteira dos Estados Unidos com o México já são rastreadas devido ao caráter transparente e imutável do blockchain. Ou seja, todas as transações podem ser identificadas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Deep Web

Dessa forma, o valor de US$ 37,8 milhões foi identificado sendo transacionado por carteiras digitais suspeitas por um relatório da Chainalysis, que também revelou um aumento no volume de transações de marketplaces da Deep Web, por exemplo.

Mesmo que a maioria dos marketplaces da Deep Web proíba a venda de fentanil a fim de evitar chamar a atenção das autoridades americanas, que travam uma verdadeira guerra contra o opioide, muitos ainda conseguem listar seus produtos utilizando outros nomes para a droga, como “China White”.

“Nós proibimos qualquer venda de fentanil ou seus análogos e produtos químicos relacionados, incluindo carfentanil ou produtos que contenham fentanil ou carfentanil. Qualquer fornecedor que esteja vendendo produtos contendo fentanil ou carfentanil sob um nome diferente para contornar esta regra será imediatamente banido”, afirmou um comunicado do Incognito Market.

Fentanil movimenta bilhões

No entanto, o valor movimentado em criptomoedas ainda pode ser considerado baixo frente ao que o fentanil movimenta ao todo ao redor do mundo. Apreensões feitas pelo governo americano citam, além de criptomoedas, grandes quantias em dinheiro vivo e outras substâncias.

Em 2 de maio de 2023, por exemplo, o DOJ e o J-CODE anunciaram os resultados bem-sucedidos da Operação SpecTor, coordenada internacionalmente para interromper o tráfico ilegal de drogas nos mercados da darknet. A Operação SpecTor levou a um recorde de 288 prisões e apreensões de 64 quilos de fentanil e substâncias relacionadas ao fentanil, além de US$ 53,4 milhões em dinheiro e criptomoedas.

A China é apontada como o principal produtor e exportador de fentanil, segundo um relatório de 2020 do DEA, agência americana que atua no combate às drogas. O país asiático também é o líder mundial em exportações de produtos químicos, com mais de US$ 100 bilhões apenas em 2021.

Mortes por fentanil disparam

Desde 1999, quase 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos morreram de overdose de drogas, com uma parcela crescente dessas mortes provenientes especificamente de opioides. O ano de 2020 registrou novos recordes com aproximadamente 69 mil mortes relacionadas a opioides, 82% das quais envolvendo substâncias sintéticas como o fentanil.

A droga, que matou o cantor Prince, virou uma verdadeira febre nos Estados Unidos, e agora se espalha para outros países, incluindo o Brasil. O fentanil pode ser tão perigoso que uma quantidade letal é o equivalente a uma ponta de lápis.

Segundo o DEA, a quantidade apreendida de fentanil em 2022 é suficiente para matar todos os 330 milhões de habitantes dos Estados Unidos.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok