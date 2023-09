Torcedor usa moeda digital do Grêmio e arremata camisa autografada de Suárez por R$ 6 mil

Na última quinta-feira, 28, um torcedor arrematou uma camisa autografada pelo jogador Luis Suárez, centroavante do Grêmio por R$ 6 mil. Tudo foi feito através do IMORTAL, a nova moeda digital do clube.

O leilão da camisa autografada por Suárez já bateu um novo recorde na plataforma, com o arremate do item por pouco mais de R$ 6 mil reais.

“Os torcedores do Grêmio, conhecidos por sua paixão e dedicação, não pouparam esforços para dar seus lances e garantir um pedaço da história do clube. A competição foi acirrada, com lances subindo rapidamente. No final, a camisa autografada por Luis Suárez foi arrematada por mais de R$ 6,3 mil reais na cotação atual do IMORTAL, estabelecendo um recorde na plataforma FanPass”, disse Gustavo Matos, da Mynt, uma das empresas por trás do desenvolvimento do Fan Pass.

Como funciona a moeda do Grêmio?

Recém-lançado, o IMORTAL foi desenvolvido com a participação do próprio clube e faz parte da plataforma Fan Pass, que usa a tecnologia blockchain e tokens para proporcionar novas experiências ao torcedor gremista.

Segundo as empresas por trás do lançamento, a intenção é que o IMORTAL seja uma “evolução do fan token”, já muito utilizado por outros clubes de futebol como Barcelona, Palmeiras e Flamengo. Por isso, o projeto é focado em experiências exclusivas que podem ser trocadas através do token IMORTAL, que também serve como a “moeda oficial do Grêmio” e pode ser utilizada no estádio e em estabelecimentos parceiros.

Para ter acesso aos produtos e benefícios na plataforma do Fan Pass, Gustavo Matos explicou que “os usuários acessam a plataforma, compram tokens IMORTAL e usam esses tokens para dar lances nas experiências disponíveis, como a camisa autografada de Suárez. Cada lance aumenta o valor do item e estende o tempo restante do leilão, criando uma competição emocionante entre os torcedores”.

A tecnologia blockchain é o que garante a segurança e a autenticidade das transações feitas com o IMORTAL. O projeto, que pode ser interpretado como um “sócio torcedor da era digital”, tem o aval do Grêmio e também ajuda a garantir que o torcedor não caia em golpes de falsificação ou seja impedido de ter algum produto exclusivo do time.

“O sucesso deste leilão não é apenas sobre a obtenção de um item exclusivo, mas também sobre a conexão mais profunda que os torcedores estão desenvolvendo com seu clube e seus ídolos. Em vez de dependerem da sorte para encontrar um jogador como Suárez e conseguir uma assinatura, os torcedores agora têm a oportunidade de adquirir esses itens em uma plataforma digital oficial do Grêmio”, disse Gustavo Matos, em entrevista à EXAME.

