CVM autoriza empresa a tokenizar papéis imobiliários e do agronegócio

A Vórtx QR Tokenizadora, joint venture da Verterá Holding e da QR Capital, anunciou nesta sexta-feira, 17, a renovação de sua participação do sandbox regulatório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por mais um ano, além da emissão de tokens de CRI e CRA.

Os CRIs e CRAs são investimentos de renda fixa já conhecidos por investidores, que agora ganharão sua versão tokenizada. As siglas correspondem aos certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e de recebíveis do agronegócio (CRA). Eles são isentos de imposto de renda para pessoas físicas e indicados para objetivos de médio a longo prazo.

“A tokenização da economia promove eficiência e vantagens na emissão e distribuição dos ativos. Com emissões mais eficientes, vemos a possibilidade de ampliar o acesso de empresas que hoje não entram no mercado de CRI e CRA. Além disso, a liquidez atual dos ativos é muito baixa perto de seu potencial, e com a tecnologia e a descomplicação das operações, podemos ter um mercado mais aquecido. Temos muito espaço para crescer ainda e a tecnologia é a ferramenta para inovarmos o mercado financeiro”, afirma Carlos Ratto, CEO da Vórtx QR Tokenizadora.

A Vórtx QR Tokenizadora, que participa do sandbox regulatório da CVM desde 26 de abril de 2022, é a primeira plataforma baseada em tokens regulada para o mercado de capitais. O projeto, segundo seus idealizadores, proporciona uma evolução da infraestrutura para a digitalização da atividade de intermediação de ofertas públicas para valores mobiliários, como debêntures e cotas de fundos de investimento fechados, incorporando a tecnologia blockchain para transações mais seguras, inteligentes e transparentes.

A joint venture foi criada com o propósito de integrar o sandbox, pela Verterá Holding S.A., companhia controladora da Vórtx DTVM, fintech de infraestrutura para o mercado de capitais com mais de meio trilhão de reais em ativos em sua plataforma, e a QR Capital S.A., holding do setor de blockchain e criptoativos. Agora, ela tem sua participação garantida no projeto até março de 2024.

Representantes da Vórtx QR Tokenizadora estiveram presentes no podcast do Future of Money para debater as vantagens da tokenização de investimentos:

Segundo informações disponibilizadas em um comunicado, a Vórtx QR Tokenizadora já realizou quatro emissões desde seu lançamento oficial: foram 74 mil debêntures tokenizadas da Salinas Participações, com coordenação do Itaú BBA, no volume de R$ 74 milhões; 8 mil cotas do fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) QR Rispar Crédito Cripto, lançado pela QR Asset, em uma operação de R$ 8 milhões; 60 mil debêntures tokenizadas do Pravaler, com volume de R$ 60 milhões, também coordenada pelo Itaú BBA; e 40 mil debêntures tokenizadas da Indigo, com coordenação do Santander, no montante de R$ 40 milhões.

“Trabalhamos ativamente com reguladores e players do mercado para utilizarmos a tecnologia com o propósito de trazer mais velocidade e eficiência ao mercado financeiro, focando em um futuro próximo que possa ter operações de valores mobiliários 100% digitais”, finaliza Ratto.

