Tokenização vai trazer uma descoberta de preços melhor, diz presidente da CVM

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Otto Lobo, disse que a tokenização de ativos vai trazer uma descoberta de preços melhor.

Lobo falou na abertura do encontro do Grupo de Trabalho de Tokenização da CVM com o mercado, que ocorre nesta quinta-feira, 8, na Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo.

De acordo com Lobo, o mercado será mais seguro com o registro, negociação e liquidação de ativos em redes de registro descentralizado (DLTs), que são como os blockchains das criptomoedas. "A DLT acrescenta eficiência e agilidade e reduz riscos. A arquitetura nos dá informações imediatas sobre fundos", afirmou.

Lobo disse que o Brasil vai enfrentar uma competição relevante, pois os reguladores dos Estados Unidos estão preparados para regular o mercado de tokenização independentemente de aprovação de projeto de lei sobre isso no Congresso.

"A partir do momento em que tivermos os primeiros testes em infraestrutura DLT, e cada um tem muito a ganhar com isso, os emissores terão redução de custo, distribuição de smart contract para dividendo, liquidação atômica, e de fato teremos competição grande dos EUA, pois tanto SEC [a CVM dos EUA] quanto Nasdaq terão sistemas de distribuição de valores mobiliários funcionando", comentou.

O presidente da CVM disse que o investidor estrangeiro precisa ver previsibilidade, com defesa do acionista minoritário e do mercado em uma supervisão mais eficaz.

"Hoje, a principal força da CVM é sanção como primeira linha de defesa. Ela é importante, mas é mais importante um controle prévio embutido em cada ativo", concluiu, afirmando que o grupo de trabalho está avançando rapidamente.

O grupo de trabalho de tokenização é um comitê criado pela Comissão de Valores Mobiliários em julho de 2026 para estudar e propor regras sobre a tokenização de valores mobiliários.

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