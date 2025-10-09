Future of Money

Tokenização vai abocanhar todo o sistema financeiro, diz CEO da Robinhood

Vlad Tenev acredita que não há como frear avanço da tokenização de ativos e citou foco da empresa na tokenização de ações

Robinhood: CEO projeto forte avanço da tokenização de ativos (Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via/Getty Images)

Robinhood: CEO projeto forte avanço da tokenização de ativos (Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 17h36.

Vlad Tenev, CEO da Robinhood, compartilhou recentemente uma projeção ousada sobre o futuro do mercado. Na visão do executivo, a tokenização deverá "abocanhar" todo o sistema financeiro e se tornar um processo básico do setor,  e ele acredita que não há como parar esse processo.

"Eu acho que a tokenização é como um trem de cargo. Ela não pode ser parada e eventualmente ela vai abocanhar todo o sistema financeiro", comentou o executivo. Ele acredita que esse processo de expansão deve ocorrer ao longo da próxima década, ou mais.

Entretanto, Tenev foi categórico ao afirmar que praticamente "todo o mundo" vai participar do processo, que envolve o registro de ativos do mundo real por meio de uma rede blockchain e a criação de tokens digitais correspondentes a esses ativos.

Por outro lado, o CEO da Robinhood acredita que os Estados Unidos demorarão mais para adotar esse processo. Ele pontua que a infraestrutura financeira atual do país já funciona de forma eficiente, o que acaba desestimulando o mercado local a migrar para blockchain.

Tenev disse que as stablecoins - criptomoedas pareadas a outros ativos - são a "forma mais básica" de ativos tokenizados, e ressaltou que a expansão de stablecoins de dólar vai reforçar a dominância da moeda norte-americana no sistema monetário global.

Outra tendência destacada por ele são as ações tokenizadas, iniciativa que atraiu a própria Robinhood. Ele espera que a tokenização de imóveis e outros ativos também ganhe espaço, até que o processo se torne o padrão para obter exposição a ações dos EUA fora do país.

Atualmente, a Robinhood oferece mais de 200 ações e ETFs tokenizados para os seus clientes europeus. O token também dá direito ao recebimento de dividendo dos ativos. Segundo a empresa, a iniciativa faz parte de um esforço para tornar o mercado de criptoativos mais acessível.

"Acho que as criptomoedas e as finanças tradicionais vivem em mundos separados há algum tempo, mas vão se fundir completamente. Acredito que a tecnologia cripto tem tantas vantagens sobre a forma tradicional de fazer as coisas que, no futuro, não haverá distinção", afirma o CEO.

