Tokenização: evento debate futuro do setor que virou tendência nos investimentos

A tokenização é apontada por especialistas como uma grande tendência para os investimentos no futuro. Transformar ativos em tokens pode ser uma maneira de facilitar e ganhar praticidade na hora de negociar imóveis, carros e investimentos. No entanto, quando veremos uma adoção em massa da tokenização?

Muito em breve, segundo os executivos presentes no evento Token Trends, realizado em São Paulo na última quinta-feira, 16.

"O Token Trends 2024 foi um evento que reuniu profissionais do mercado financeiro e imobiliário para debater as perspectivas para a tokenizacao de ativos reais em 2024. O evento foi oferecido por 6 empresas (BitGo, BWS, Bicalho Navarro Advogados, Backed, Transfero e Imobcoin) que atuam neste mercado, com o objetivo de gerar oportunidades e acelerar os negócios conectando as pessoas certas do mercado tradicional com o mercado de infra estrutura e distribuição de ativos tokenizados", disse Rubens Neistein, CMO da Insignia, à EXAME.

Perspectivas para tokenização em 2024

A maioria concordou que o Drex, moeda digital desenvolvida pelo Banco Central com previsão de lançamento para 2024, irá impulsionar o mercado de tokenização no Brasil.

“2024 será um ano emblemático para o Drex. Todo mundo está tentando saber que inovação é essa. Bancos se sentem mais confortáveis em criar em uma tecnologia privada porque têm mais controle e também estao incluídos em blockchain. O que é muito bom porque a adoção em massa sempre foi uma visão que todo mundo tinha”, disse Juliana Walenkamp, da BitGo, empresa por trás da criptomoeda Wrapped Bitcoin e focada em custódia institucional.

Além disso, Juliana não acredita que o mercado financeiro tradicional simplesmente fará uma transição por completo para o universo dos tokens.

“Na minha visão a tokenização ainda está muito focada numa substituição do mercado financeiro tradicional para blockchain, e blockchain é uma tecnologia mt nova. Para mim, os produtos financeiros que de fato vão ter impacto com blockchain e tokenização nós vamos ter que criar”, acrescentou.

Lucas Schoch, da BWS, empresa por trás da carteira cripto Bitfy, acredita que as grandes empresas vão testar novas tecnologias impulsionadas pela inovação do Drex.

“Em 2024, vamos ficar testando modelos de negócio do Drex e criando produtos de tokenização internos para alguns players”, disse ele durante o painel “Tokenização do mercado financeiro: onde estamos e para onde vamos em 2024” no Token Trends.

Felipe Whitaker, da Transfero, acredita que é possível tokenizar todos os ativos, mas que este não deve ser o foco do mercado de tokenização no momento.

“Sim, é possivel tokenizar tudo, mas as coisas mais latentes é que vamos focar. Também vemos a necessidade de criar uma ponte entre o mercado tradicional e o mercado cripto. Eu tenho mecanismos para provar para os reguladores que através do blockchain você tem mais governança e possibilidade de analisar onde aquele dinheiro andou”, disse.

Bernardo Quintão, da Backed, tokenizadora sediada na Suíça, também revelou acreditar em uma interagração do mercado tradicional com protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) para criar novos produtos com ativos financeiros tokenizados como colateral.

“O jantar foi uma ótima oportunidade de conectar com líderes do mercado financeiro e de capitais do Brasil, expondo as soluções de ponta que a Backed criou na Suíça para democratizar o acesso a investimentos internacionais usando o melhor da tecnologia blockchain e mantendo a segurança da regulação já existente”, disse ele, à EXAME.

