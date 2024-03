Tokenização é tendência em diversos mercados; sua empresa está preparada?

A expectativa é de que o setor de tokenização movimente entre US$3,5 a US$10 trilhões até 2030. Grandes empresas já estudam formas de inserir a tokenização em seus negócios. O Drex, a moeda digital brasileira, também deve impulsionar o crescimento desse setor no Brasil, de acordo com especialistas.

É sobre esse tema o episódio do podcast do Future of Money que recebe Regina Pedroso, diretora executiva da ABToken e CEO da Iusto. Assista ao vídeo:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seu olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok