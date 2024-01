Tokenização de ativos é tendência para investimentos nos próximos anos; conheça

O mercado de ativos tokenizados tem ganhado destaque no Brasil e no mundo recentemente. A integração da tecnologia blockchain com ativos de investimento pode trazer uma série de benefícios e atualmente já são mais de US$ 120 bilhões de ativos tokenizados.

Saiba como esse mercado tem se moldado ao redor do mundo e seu potencial no vídeo abaixo:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | Tik Tok

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.