Token de créditos de carbono ganha data para “estreia” no Mercado Bitcoin

A exchange de criptoativos Mercado Bitcoin confirmou nesta quinta-feira, 28, a data de início das negociações dos tokens MCO2, que representam créditos de carbono, em sua plataforma: 4 de fevereiro.

A partir desta data, todos os mais de 2,2 milhões de clientes da exchange poderão comprar, vender e armazenar o token MCO2, que foi desenvolvido pela MOSS, uma plataforma ambiental pioneira em transformar créditos de carbono em ativos digitais.

Este processo, chamado de “tokenização”, visa, neste caso específico, facilitar o acesso de pequenas empresas e pessoas físicas ao instrumento de preservação ambiental. Cada token MCO2 equivale à compensação de uma tonelada de carbono.

Para Luis Felipe Adaime, CEO e fundador da MOSS, a iniciativa democratiza o acesso aos créditos de carbono, criando alternativas para a conservação do meio ambiente e a redução dos efeitos da emissão de gases de efeito estufa. “Além de negociar produtos, estamos oferecendo um propósito, com facilidade, transparência, escala e segurança”, afirmou o executivo.

“Incluir um ativo em nosso portfólio que possibilita remunerar projetos de preservação do meio ambiente é um grande passo para o Mercado Bitcoin e está totalmente alinhado com a nossa estratégia de expansão internacional”, disse Reinaldo Rabelo, CEO da exchange.

Fundada no início de 2020, a MOSS já movimentou mais de 1 milhão de toneladas de CO2, arrecadando e enviando mais de 10 milhões de dólares em receitas para projetos de conservação da floresta amazônica.

Além de disponibilizar o MCO2 em sua plataforma, a parceria entre Mercado Bitcoin e MOSS inclui a compensação de toda a emissão de carbono de responsabilidade da exchange, desde a sua fundação, em 2013 — a startup brasileira é a primeira exchange cripto do mundo a fazer isso. Além disso, a empresa deverá oferecer aos seus usuários o primeiro “bitcoin verde” do mundo, que agrega os tokens MCO2 ao bitcoin, como forma de compensar a pegada de carbono gerada pelo maior ativo digital do mundo.

