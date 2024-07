Token da associação de futebol da Argentina dispara 100% com seleção na final da Copa América

O fan token ARG, lançado pela Associação Argentina de Futebol (AFA, na sigla em espanhol) disparou mais de 100% nas últimas 24 horas, impulsionado pela classificação da seleção da Argentina para a final da Copa América, em uma disputa com o time da Colômbia que ocorrerá no próximo domingo, 14.

Dados da plataforma CoinMarketCap apontam que, após a partida entre o Canadá e a Argentina na última terça-feira, 9, o criptoativo oficial da seleção do país teve uma alta de 107%, chegando a uma cotação de US$ 2,32. A valorização foi mais intensa entre a última quarta-feira, 10, e esta quinta-feira, com mais de 70% de alta.

Apesar dos ganhos significativos nesta semana, a cotação do fan token ainda está distante da máxima histórica atingida em 2022, quando a seleção argentina foi a campeã da Copa do Mundo do Qatar. Naquela época, o ativo chegou a uma capitalização de US$ 32,4 milhões.

No momento, a capitalização do fan token ARG é menor, na casa dos US$ 27,85 milhões. Mesmo assim, a recente disparada fez com que o ativo se tornasse o fan token de times de futebol com maior volume de negociação no mercado, com um volume quase quatro vezes maior que o do segundo lugar, o fan token do time Paris Saint-Germain.

Os dados do CoinMarketCap indicam que, até o momento, o par de negociação ARG-lira turca corresponde a 88% de todo o volume negociado nas últimas 24 horas. O fan token da AFA foi criado e lançado por meio da plataforma da Chiliz, que é conhecida por atuar na intersecção entre o mundo cripto e o dos esportes.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Os donos do fan token da seleção argentina têm direito a uma série de recompensas, incluindo acesso a atividades e experiências com o time do país, encontros com os jogadores e acesso ao Estadio Monumental, um dos mais famosos do futebol argentino.

Em geral, os fan tokens ganharam espaço no mercado de criptoativos por serem uma forma de investir e apoiar times em diferentes esportes. Por sua vez, os times associam esses tokens a projetos de fidelização e recompensas, buscando estreitar laços com seu público.