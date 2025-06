Toda fintech vai ter um blockchain próprio em até 5 anos, projeta executivo

Nos próximos cinco anos, todas as fintechs vão criar blockchains próprios para os seus negócios. A projeção parece ousada, mas foi compartilhada por Sam McIngvale, líder de produtos da OP Labs, nesta semana. E, para o executivo, a lógica por trás da previsão é "direta e simples".

McIngvale está diretamente ligado ao movimento da OP Labs de facilitar a criação de redes blockchain. A empresa pertence ao ecossistema da rede Optimism, que tem servido de base para o desenvolvimento de diversos blockchains corporativos próprios nos últimos anos.

O executivo citou como grande exemplo dessa projeção a Base, rede blockchain lançada pela corretora de criptomoedas Coinbase em 2023. Ele afirma que o caso ilustra as principais vantagens do desenvolvimento de redes próprios por empresas do mercado financeiro.

Em primeiro lugar, a Base tem conseguido atrair usuários e desenvolvedores para criar produtos e ampliar o ecossistema da própria Coinbase, assim como a sua base de clientes. Entretanto, McIngvale acredita que a principal vantagem vai além, e envolve os ativos das companhias.

Hoje, reforça o executivo, fintechs e outras empresas do setor financeiro contam com bilhões em ativos que, na prática, ficam "parados", sem gerar valor adicional para as companhias. Mas, com a criação de redes blockchain próprios, ele afirma que seria possível reverter o quadro.

Ainda no exemplo da Base, a Coinbase lançou recentemente empréstimos pelo blockchain que contam com bitcoin como garantia. O caso ilustra o potencial de usar as redes para monetizar ativos digitais e entrar em mercados de crédito, movimentando os ativos.

“Espero que todas as corretoras de criptomoedas e todas as fintechs operem seus próprios blockchains nos próximos cinco anos. Se você possui bitcoin na Coinbase, com um clique, eles pegam esse bitcoin, transferem para a Base, que então permite que você pegue USDC emprestado. E agora você pode fazer o que quiser com esse USDC", comenta.

Reforçando o argumento de McIngvale, outras corretoras têm seguido os passos da Coinbase. A Kraken já anunciou a sua rede própria, a Ink, enquanto as corretoras Bybit, Bitget e OKX estão explorando a possibilidade. No mundo das fintechs, a Robinhood também está avaliando o tema.

