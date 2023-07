Títulos de dívida de El Salvador contrariam expectativas e sobem 60% em 2023

Os títulos de dívida emitidos por El Salvador, o primeiro país a estabelecer o bitcoin como moeda de curso legal, subiram 60% em 2023, acompanhando um movimento de alta similar ao bitcoin, que acumula alta de 75% no mesmo período.

Ao adotar uma moeda volátil como o bitcoin, El Salvador acendeu o alerta de agências de classificação de crédito e até mesmo do governo norte-americano. Em setembro de 2022, a empresa de classificação de crédito Fitch Ratings rebaixou a classificação da dívida de El Salvador e previu que um calote da dívida ocorreria em janeiro de 2023.

A expectativa era de calote, mas o governo salvadorenho pagou com sucesso US$ 800 milhões de dívidas de curto prazo em janeiro, juntamente com juros.

Os títulos de dívida são uma forma dos governos venderem sua dívida para sustentar os gastos da administração. Dados da Refinitiv mostram que os títulos do país atualmente rendem entre 14% e 18%.

“El Salvador está posicionado de forma única como um dos créditos problemáticos de 'desempenho' de maior rendimento”, disse Nathalie Marshik, diretora-gerente de renda fixa da América Latina no BNP Paribas.

Bitcoin em El Salvador

El Salvador foi o primeiro país a adotar o bitcoin como moeda de curso legal em 2021. Desde então, sob o governo do presidente Nayib Bukele, o país utiliza o investimento na criptomoeda como estratégia de tesouraria e já desenvolveu uma série de iniciativas com bitcoin, incluindo a mineração com energia geotérmica de vulcões.

De acordo com a Bloomberg, o país possui atualmente 2.546 BTC, no valor de aproximadamente US$ 76,6 milhões.

A medida ainda atraiu turistas para o local, que conta com uma “praia bitcoin”. Apesar disso, reportagens mostraram que os moradores locais ainda encontram dificuldades para adotar a criptomoeda.

