Ticketmaster faz parceria com gigante blockchain e vai oferecer NFT em todos os seus shows e eventos

A Ticketmaster, maior empresa de venda e distribuição de ingressos do mundo, anunciou nesta quarta-feira, 31, que vai utilizar a rede Flow para permitir que os organizadores de eventos utilizem NFT e outras funções relacionadas à tecnologia blockchain.

A subsidiária da Live Nation, que já chegou a vender mais de 500 milhões de ingressos para mais de 400 mil eventos em apenas um ano, explicou que os organizadores de eventos poderão incluir NFTs aos ingressos e disponibilizá-los para os compradores antes, durante ou depois do evento acontecer.

Além de NFTs como lembranças ou comprovantes dos ingressos, outra possibilidade que a parceria entre o blockchain da Dapper Labs e a gigante dos ingressos vai permitir é que os organizadores de eventos utilizem a tecnologia para oferecer experiências e recompensas para os consumidores, garantindo utilidade para os tokens não fungíveis.

Big news for live event fans! @Ticketmaster Event Organizers now can offer digital keepsakes, minted #onFlow! 🎪 Activate access to experiences and rewards And that's not all! Stay tuned for some exciting prizes 🤫 pic.twitter.com/bjfNgFkv4g — Flow (@flow_blockchain) 31 de agosto de 2022

“Os organizadores de eventos que optarem por oferecer aos fãs um NFT com seu ingresso têm uma oportunidade real de tornar essa nova tecnologia relevante e relacionável em escala. É por isso que estamos fazendo parceria com a Flow, porque seu blockchain é personalizado para o envolvimento dos fãs e experiências de consumo sem atrito”, disse Brendan Lynch, vice-presidente executivo de empresas e receitas da Ticketmaster, em comunicado divulgado pelo TechCrunch.

Não é a primeira ação da Ticketmaster no universo NFT. No ano passado, a companhia fechou parceria com a Polygon para a emissão de tickets virtuais da NFL e, no Super Bowl de 2022, já com a Flow, ofereceu NFTs colecionáveis representando cada um dos mais de 70 mil ingressos vendidos para a disputa. A parceria com a liga de de futebol americano, inclusive, foi ampliada, e será repetida em 100 jogos da temporada 2022/2023.

Depois disso, a empresa já tinha começado a lançar NFTs para eventos específicos parceiros, e diz já ter ultrapassado a marca de 5 milhões de tokens emitidos na rede Flow, incluindo eventos do Apollo Theater, shows de bandas consagradas e muito mais. A Ticketmaster também participou da última NFT.NYC, maior evento de NFTs do mundo, onde falou sobre a possibilidade de substituir o papel por tokens não fungíveis.

A Dapper Labs, que criou e controla o blockchain Flow, é uma das maiores empresas da indústria cripto e blockchain. Com um aporte de US$ 250 milhões recebido no ano passado, em rodada liderada pelo famoso fundo a16z, foi avaliada em mais de US$ 7,5 bilhões. Além da Ticketmaster, a Dapper Labs é parceria da própria NFL, na plataforma de NFTs colecionáveis NFL All Day, que foi lançada oficialmente nas últimas semanas.

A empresa também é responsável pela plataforma de NFTs colecionáveis NBA Top Shot, da liga de basquete dos EUA, e por um modelo semelhante com o UFC, maior competição de MMA do mundo.

