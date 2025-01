Thiago Nigro, o Primo Rico, investe R$ 1 milhão em bitcoin: 'Faz sentido entrar'

Thiago Nigro, o Primo Rico, revelou em um novo vídeo publicado na última segunda-feira, 27, que voltou a investir no bitcoin. O empresário mostra no vídeo que investiu R$ 1 milhão na criptomoeda, poucos meses depois de vender seus investimentos no ativo.

No vídeo, Nigro explicou que tomou a decisão baseado em três métricas da criptomoeda, incluindo a "dominância" do ativo, que leva em conta a fatia de mercado da moeda digital em relação a outras criptomoedas. Recentemente, a dominância voltou a crescer.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Ele afirmou que "quanto maior é a dominância do bitcoin, maior é a capitalização de mercado dele em relação às outras criptomoedas. Isso significa que ele andou mais rápido que as outras". Outra métrica avalia o chamado "sentimento" do mercado, dividido entre medo e ganância.

"O melhor momento para comprar é quando está todo mundo com medo. Agora, está todo mundo um pouco ganancioso, então tem que tomar cuidado. Mas com essa queda recente, faz sentido entrar", disse o empresário e investidor, destacando que a ganância entre investidores deu sinal de queda.

Nigro revelou que, no momento, ele possui cerca de 1,64 unidade de bitcoins, o que seria o equivalente a 1% de sua carteira de investimentos. Ele disse que também cogita realizar investimentos semanais de R$ 100 mil na criptomoeda ao longo do ano, mas que não tomou uma decisão.

Após realizar os investimentos, Nigro comentou que voltou a ser um "wholecoiner", termo que se refere a investidores que possuem ao menos 1 unidade da criptomoeda. No momento, 1 unidade do ativo é equivalente a cerca de US$ 103 mil.

Os novos investimentos ocorreram após Nigro ter vendido suas posições na criptomoeda em novembro de 2024. À época, ele disse que fez um "ótimo negócio" e que conseguiu realizar lucros. Entretanto, ele reconheceu que acabou perdendo a última disparada do ativo.

"Eu ia colocar R$ 20 milhões em bitcoin e isso ia virar R$ 40 milhões em, sei lá, 3 ou 4 meses. É o dinheiro de uma vida", comentou ao se referir à última alta do ativo. Ele explicou, porém, que a queda recente do bitcoin no início de janeiro lhe deu a oportunidade de fazer novos investimentos.