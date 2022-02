The Sandbox faz parceria para construir cidade brasileira no metaverso

O The Sandbox anunciou uma parceria com o estúdio brasileiro de games, o Hermit Crab, para a construção de uma cidade inteira no metaverso e que será inspirada na cultura brasileira.

Segundo o anúncio oficial, a cidade será voltada ao universo esportivo, e os avatares vão poder se aventurar em diversos games de futebol, basquete, tênis, futebol americano, parkour, entre outros, enquanto desfrutam de cenários que lembram o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro.

"O The Sandbox acaba de fechar parceria com o estúdio de games brasileiro Hermit Crab. O estúdio está desenvolvendo uma cidade virtual inspirada na cultura brasileira que apresentará diversas experiências esportivas. Na “Sports Land”, os jogadores poderão interagir em um espaço social multiplayer e explorar uma grande cidade com diversos ambientes esportivos para se divertir e competir", anunciou o metaverso descentralizado que já conta com parcerias de peso, como Ubisoft e Adidas.

Ainda segundo o anúncio, a 'cidade esportiva' será construída com atividades no estilo play-to-earn, no qual os jogadores poderão competir e ganhar tokens não-fungíveis (NFTs) pela sua interação.

“Nosso objetivo é oferecer experiências de jogo divertidas para os jogadores do mundo de The Sandbox”, afirmou Matheus Vivian, CEO do Hermit Crab Game Studio.

O Hermit Crab é especializado no desenvolvimento de jogos para celular e tablets com temática esportiva, e já lançou jogos em parceria com grandes clubes europeus, como o "PSG Football Freestyle" com o Paris Saint-Germain, "Arsenal Football Freestyle" com o Arsenal, "ManCity Freestyle Academy" com o Manchester City, entre outros.

O lançamento de “Sports Land” está previsto para 2022, ainda sem data definida.

“Tenho o prazer de colaborar com o estúdio Hermit Crab para expandir nossa presença nas regiões da América Latina, e trazer diversos estilos de vida e experiências culturais inspiradas no esporte para o metaverso descentralizado do The Sandbox.” disse Sébastien Borget; COO e cofundador do The Sandbox.

