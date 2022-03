The Sandbox e World of Women se unem para trazer mulheres ao metaverso

Dois dos principais projetos de NFTs da atualidade estão unindo forças em prol da causa feminina. Nesta terça-feira, 8, o metaverso The Sandbox anunciou uma parceria com a coleção de NFTs World of Women. A iniciativa vai gerar US$ 25 milhões para trazer cada vez mais mulheres para o mundo dos NFTs e o metaverso.

Por meio da WoW Foundation, uma iniciativa da World of Women para promover a educação e orientação de mulheres no blockchain, o The Sandbox vai doar a quantia milionária e continuar financiando a causa ao longo de cinco anos, segundo as empresas.

A coleção de NFTs criada pela artista Yam Karkai é uma das mais bem-sucedidas até o momento, quando o assunto é o foco nas mulheres. Com quase US$ 157 milhões em volume de negociação secundária até o momento, agora os avatares femininos estão entrando para o metaverso em pixels de The Sandbox.

Todas as 10 mil mulheres em NFTs da World of Women ganharão avatares em 3D, para que seus donos possam utilizá-las em The Sandbox. Algumas delas, já podem ser vistas durante o teste "alfa" de pré-lançamento do jogo, que fornece uma pequena amostra de seu metaverso.

Além disso, a WoW Foundation vai utilizar o espaço de The Sandbox para construir seu próprio museu, uma universidade, onde vai oferecer cursos com diploma sobre a Web3 e NFTs, e também uma incubadora, a WoW Academy, para a orientação, networking e financiamento de artistas e projetos selecionados.

“Quando [The Sandbox] nos abordou com esta iniciativa, tão próxima de nossos próprios valores e ética, aproveitamos a oportunidade”, disse um representante do World of Women ao Decrypt. "Estamos honrados e empolgados por trabalhar com uma equipe tão grande que compartilha nossas fortes crenças sobre por que é tão importante investir e elevar as vozes femininas".

Conhecido por ser o metaverso das celebridades, The Sandbox oferece ambientes interativos e experiências imersivas que podem, inclusive, gerar lucro em criptomoedas, por meio de um metaverso descentralizado. Isso fez com que o lugar virasse a casa de estrelas como Snoop Dogg, The Walking Dead, Adidas e muito mais.

A coleção focada na essência feminina já havia chamado a atenção de The Sandbox muito antes. O youtuber Logan Paul divulgou, em 5 de janeiro, que havia vendido um NFT de World of Women para o jogo em metaverso pelo valor de 200 ETH, o equivalente a US$ 765 mil. Logan havia comprado o NFT por US$ 230 mil, e, com a venda, obteve um lucro de US$ 535 mil. Outras famosas, como Reese Witherspoon, Eva Longoria, Madonna, e Mariah Carey também já realizaram parcerias e estrelaram as obras de Yam Karkai.

