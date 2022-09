The Merge tem horário estipulado: como acompanhar atualização mais importante da Ethereum ao vivo

A atualização mais importante da Ethereum está cada vez mais próxima. O 2º maior blockchain do mundo realizará a “The Merge” na madrugada desta quarta-feira, 14, e usuários interessados poderão acompanhá-la ao vivo.

Conhecida como “The Merge” ou “A Fusão” em português, a atualização será responsável por mudar a forma como as transações da rede são validadas. Abandonando a mineração e adotando a prova de participação (PoS), espera-se uma economia de energia elétrica de até 99%, tornando a Ethereum um blockchain amigável ao meio ambiente.

O nome se explica pelo fato de que será realizada uma fusão entre duas redes, a Mainnet, rede principal da Ethereum, e a Beacon Chain, que já utiliza a prova de participação desde 2020. O processo já foi iniciado em 6 de setembro, e está previsto para ser oficialmente concluído nesta madrugada.

Entre 1h e 1h30 da manhã, espera-se que a The Merge seja finalmente implementada na rede Ethereum. Isso pode gerar uma série de desdobramentos, que vinham sendo debatidos entre especialistas nos últimos meses. Grandes empresas e projetos, no entanto, estão otimistas com a atualização.

Os investidores e entusiastas mais ansiosos podem acompanhar a contagem regressiva em sites como wenmerge.com, que apresentam estimativas ao vivo de quando a mudança acontecerá. O site CoinMarketCap, agregador de dados em tempo real sobre o mercado cripto, criou uma página dedicada com a contagem regressiva e mais informações úteis sobre o processo.

Até mesmo o Google percebeu que o assunto é um dos mais procurados atualmente. O gigante da tecnologia criou uma funcionalidade especial para aqueles que digitarem “The Merge” ou “Ethereum Merge” em sua barra de pesquisas. Depois disso, é possível ver um cronômetro que mostra o avanço da atualização.

Aqueles que gostariam de acompanhar o momento de conclusão da atualização ao vivo, poderão fazê-lo por meio de uma transmissão oficial da Ethereum Foundation no YouTube. O link já está disponível para acesso.

A transmissão oficial ainda contará com membros influentes da comunidade Ethereum, como Ethereum Cat Herders, que fornecem suporte de gerenciamento de projetos para desenvolvedores, e os criadores de conteúdo Bankless e The Daily Gwei.

Além disso, os espectadores que acessarem a transmissão cerca de duas horas antes da atualização poderão “participar de uma tela de arte POAP”, de acordo com a descrição do YouTube. Um POAP é um protocolo de prova de presença, que registrará no blockchain a sua participação na “The Merge”, o evento que ficará para a história do mundo cripto.

Desenvolvida há anos, a atualização da Ethereum é o tema mais falado dos últimos tempos no setor e pode trazer uma série de benefícios para a rede.

Espera-se que o processo demore cerca de 12 minutos, durante os quais cerca de 150 desenvolvedores estarão em alerta máximo para resolver possíveis problemas.

Depois disso, outras etapas de desenvolvimento da Ethereum estão previstas: Surge, Verge, Purge e Splurge, que rimam entre si propositalmente.

