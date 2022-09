The Merge e Vasil: o impacto das maiores atualizações dos blockchains Ethereum e Cardano

A Ethereum e a Cardano fazem história enquanto ao comandar as respectivas atualizações de suas redes — dando passos para uma melhor escalabilidade, sustentabilidade e segurança aos blockchains.

A atualização da rede Ethereum conhecido como Bellatrix que ocorreu em 6 de setembro de 2022 Enquanto isso, a transição o The Merge ocorreu no último dia 19 de setembro. O The Merge deve reduzir o consumo de energia do Ethereum em 99,95%, de acordo com os desenvolvedores.

Já a Cardano lançou sua atualização conhecida como Vasil em 22 de setembro de 2022. O hard fork Vasil se enquadra na era Basho do roadmap do Cardano, que é sobre otimização e melhoria do escalonamento e interoperabilidade da cadeia. O Basho é considerado um trampolim para as ambições da rede para adoção global, permitindo um alto volume de transações.

Especificamente, a Vasil alcançará a otimização através de uma série de melhorias, incluindo a tubulação de difusão, para uma propagação de blocos mais eficiente e a implementação de várias Propostas de Melhoria Cardano (CIPs) que giram em torno do armazenamento de dados e eficiência de acesso.

The Merge da Ethereum

A The Merge reduziu a recompensa recebida pelos mineradores — que mantêm a rede Ethereum confirmando transações e gerando novos blocos — de 3 ETH para 0,6 ETH, com o restante 2.4 ETH indo para a rede.

Além disso, espera-se que a atualização reduza o custo de execução de contratos inteligentes dos atuais US$ 28 para US$ 5 e que o número médio de transações por segundo aumente de 15 para 50.000.

O The Merge é a última grande atualização para o Ethereum 2.0, que também está programado para introduzir Sharding e Plasma na rede, protocolos que foram introduzidos pela primeira vez pelo criador Vitalik Buterin em 2016. Espera-se que o Sharding permita que a Ethereum seja executada a 100.000 transações por segundo, enquanto o Plasma deve reduzir o custo de execução de contratos inteligentes.

Vasil, da Cardano

Assim como na Ethereum, espera-se que a bifurcação da Cardano aumente a escalabilidade da rede, ao mesmo tempo em que reduz o custo das transações. Chamada de "hard fork", a Vasil também deve aumentar ainda mais a descentralização da rede, ao mesmo tempo em que implementa recursos adicionais de segurança.

O blockchain Cardano está definida para mudar para o novo algoritmo chamado Ouroboros Genesis, que deverá melhorar ainda mais a segurança, bem como a descentralização da rede.

Espera-se que o Ouroboros Genesis consiga isso implementando um mecanismo de Prova de Participação que não depende completamente da participação da rede. A atualização também deve reduzir o custo das transações na rede, uma vez que menos participação é necessária para executar um nó completo.

Efeitos sobre o preço: ainda não se viu o rali esperado

Após o hard fork, o preço da ADA subiu mais de 4% para fechar 22 de setembro em US$ 0,458 nos gráficos de preços.

Por um tempo, a ADA continuou em sua trajetória ascendente de preços para trocar de mãos em uma alta de US$ 0,4789 em 23 de setembro. Logo depois, os ursos assumiram o controle para iniciar um movimento de preços de queda. No momento desta publicação, a ADA estava sendo negociada a US$ 0,4456, tendo caído 5% desde a alta de 23 de setembro.

Acompanhando o desempenho da ADA após a atualização do Vasil com o do ETH após o Merge, os dados do Coingecko revelaram que o preço do ETH aumentou momentaneamente em 3%. Depois disso, o preço despencou. Nos sete dias que se seguiram à atualização, o preço do ETH já caiu 16%.

Além disso, uma análise do Índice de Movimento Direcional (DMI) revelou que os vendedores de ADA tinham o controle do mercado. A força (vermelho) em 17,66 foi posicionada solidamente acima dos compradores (verde) em 13,58. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) foi colocado em 46,32.

Com os últimos seis meses marcados pela dormência na rede Cardano, uma alta significativa no preço do criptoativo pode ser esperada, devido a demora na implementação da atualização. Na última grande atualização acontecida há um ano, que permitiu a criação de dApps e smartcontracts na rede Cardano, não se reverteu em um rali para o token.

Vasil diminuiu movimentos dos detentores de ADA

De acordo com dados on-chain da Messari, os endereços ativos que negociaram ADA desde a atualização do Vasil Hard Fork caíram 14%. Até o momento, os endereços ativos na rede ADA estavam em 55.194. No dia da atualização, os números chegaram a 64.919.

The Merge também levou a uma baixa nos detentores de ETH

Assim como foi observado com o número de detentores de ADA, ocorreu o mesmo com os detentores de ETH. Em 17 de setembro havia 698.250 endereços ativos, em comparação com 1.093.870 de endereços ativos em 26 de julho.

De acordo com o gráfico acima conforme o preço do ETH caiu após o Merge, os detentores de ETH também caiu.

