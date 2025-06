Texas aprova criação de reserva estratégica de bitcoin, e projeto avança pelos EUA

O Texas decidiu criar na última sexta-feira, 20, uma reserva estratégica de bitcoin própria. O projeto de lei com a proposta foi aprovado pelo legislativo estadual e sancionado pelo governador Greg Abott. Com isso, o estado se une a uma tendência de criação de reservas da criptomoeda.

De acordo com a proposta, a ideia é usar a criptomoeda como uma "proteção contra a inflação e a volatilidade econômica". O estado poderá comprar, vender, manter e gerenciar todas as unidades do ativo que vão compor a reserva, sem um caminho único para a sua criação.

Pelo projeto, o estado poderá comprar diretamente unidades de bitcoin ou então recebê-las via doações. A ideia é aproveitar diferentes mecanismos de obtenção da criptomoeda, sem ficar restrito à compra do ativo. A princípio, a reserva pode ser composta por qualquer criptomoeda.

Entretanto, o projeto também define que apenas ativos digitais com capitalização de mercado superior a US$ 500 bilhões nos últimos 24 meses poderão compor a reserva. Na prática, o bitcoin é a única criptomoeda que atende a esse requisito no momento.

O Texas é o terceiro estado a aprovar a criação de uma reserva estratégica da criptomoeda. O primeiro foi New Hampshire, que foi seguido pelo Arizona. Entretanto, ele é o estado mais rico dos Estados Unidos a aderir à estratégia e o primeiro a impedir a dissolução da reserva por projetos de lei futuros.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

New Hampshire optou por manter os bitcoins em uma reserva junto com outros ativos financeiros e sem proteções legais futuras. Já o Arizona terá uma reserva formada apenas por unidades apreendidas em operações policiais e por ativos sem dono.

Reserva estratégica de bitcoin

A criação da reserva reflete uma tendência crescente nos Estados Unidos e em outros países, que começaram a discutir o potencial da criptomoeda como uma reserva de valor válida. Até o momento, porém, a criação dessas reservas ainda está nos estágios iniciais.

O maior avanço até o momento veio dos próprios Estados Unidos, com o presidente Donald Trump criando uma reserva estratégica de bitcoin em janeiro deste ano. A reserva é formada por unidades apreendidas, mas o governo não descarta realizar investimentos no ativo no futuro.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok