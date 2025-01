Tether, maior empresa de stablecoins do mundo, anuncia mudança de sede para El Salvador

A emissora de stablecoins Tether anunciou que mudará a sede da empresa e suas subsidiárias para El Salvador depois de ter obtido uma licença de operação na nação latino-americana. A companhia é mais conhecida por ter criado a USDT, maior criptomoeda pareada ao dólar.

No anúncio, a Tether disse que adquiriu uma licença para operar em El Salvador como prestadora de serviços de ativos digitais e emissora de stablecoin. A empresa afirmou que planeja mudar as operações para El Salvador devido às "políticas progressistas, ambiente regulatório favorável e [...] comunidade crescente que entende de bitcoin".

“Esta decisão é uma progressão natural para a Tether, pois nos permite construir um novo lar, fomentar a colaboração e fortalecer nosso foco em mercados emergentes”, disse o CEO da Tether, Paolo Ardoino.

Ele acrescentou ainda que "ao nos estabelecermos em El Salvador, não estamos apenas nos alinhando com um país que compartilha nossa visão em termos de liberdade financeira, inovação e resiliência, mas também estamos reforçando nosso compromisso de empoderar pessoas em todo o mundo por meio de tecnologias descentralizadas".

A mudança ocorreu após relatos de que Ardoino e a diretora operacional da Tether, Claudia Lagorio, adquiriram imóveis e se tornaram cidadãos naturalizados na nação latino-americana em 2024. O Cointelegraph entrou em contato com a Tether para comentar, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.

Desde que o presidente salvadorenho Nayib Bukele idealizou a adoção do bitcoin como moeda legal em 2021, muitos na indústria cripto formaram laços com o governo ou empresas locais. Em 2023, a Tether anunciou que contribuiria para um dos projetos de energia renovável propostos por El Salvador, incluindo instalações geotérmicas.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Ardoino parece ter se encontrado ou conversado com Bukele várias vezes, compartilhando mensagens nas redes sociais que ecoam os apelos do presidente salvadorenho para atrair novas empresas e residentes para El Salvador, em especial as ligadas ao mundo das criptomoedas.

Em uma entrevista em agosto de 2024, Bukele afirmou que a adoção do bitcoin foi um "ponto positivo" para El Salvador, mas disse que não viu tantos benefícios quanto esperava. O governo relatou possuir mais de 6.000 unidades da criptomoeda até dezembro — valendo mais de US$ 550 milhões no momento.