Tesla revela posição de 1,3 bilhão de dólares em bitcoin em seu balanço

Apesar de suas recentes preocupações sobre o impacto ambiental do bitcoin, a Tesla não vendeu mais nenhuma unidade de bitcoin.

De acordo com sua apresentação de resultados do segundo trimestre, que ocorreu nesta segunda-feira, 26, a montadora de veículos elétricos de Elon Musk não informou nenhuma nova venda ou compra de ativos digitais, relatando uma posição de 1,3 bilhão de dólares em bitcoin.

Em fevereiro, a Tesla anunciou a compra de 1,5 bilhão de dólares em bitcoin. No final do primeiro trimestre, a empresa reduziu sua posição de bitcoin em aproximadamente 10%, uma venda que impulsionou os lucros do primeiro trimestre da companhia em 272 milhões de dólares. Recentemente, Musk também revelou que uma de suas empresas, a SpaceX, também possui bitcoin.

A Tesla relatou um prejuízo de 23 milhões de dólares provenientes de sua posição na criptomoeda. Isso acontece porque o bitcoin foi considerado dentro do balanço da companhia como estoque entre os seus ativos, que de acordo com os princípios de contabilidade, faz com que o valor total da posição em bitcoin da companhia que foi reportado seja calculado de acordo com o menor preço registrado pelo ativo durante o segundo trimestre.

Em maio, a Musk anunciou que a Tesla deixaria de aceitar o bitcoin como forma de pagamento para seus produtos por conta da preocupação com o uso de carvão e outros combustíveis fósseis para geração da energia utilizada pela mineração do criptoativo. No início deste mês, Musk disse que o perfil ambiental do bitcoin está melhorando e que a Tesla provavelmente voltará a aceitar o bitcoin como forma de pagamento.