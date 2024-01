Tesla desperdiçou lucro potencial de US$ 300 milhões ao vender bitcoin, mostram dados

A venda de mais de 70% das participações da Tesla em bitcoin resultou na perda de mais de US$ 300 milhões em lucros potenciais.

Estratégia de investimento em bitcoin da Tesla até o momento

A incursão inicial da Tesla em investimentos em bitcoin começou em fevereiro de 2021 com um investimento inovador de US$ 1,5 bilhão. Na época, o preço do bitcoin girava em torno de US$ 36.000.

Desde o primeiro balanço relatando suas participações em bitcoin datado de 8 de fevereiro de 2021, o preço das ações da Tesla caiu cerca de 40% em relação ao bitcoin, especificamente:

TSLA contra o BTC: -40.1%

-40.1% BTC contra o USD: +7.39%

+7.39% TSLA contra o USD: -35.7%

No entanto, em uma guinada surpreendente, a Tesla vendeu cerca de 10% de suas participações em março de 2021. Em seguida, no segundo trimestre de 2022, a empresa vendeu aproximadamente 75% de suas reservas de bitcoin.

Como observou o CEO da Tesla, Elon Musk, essas vendas demonstraram a liquidez do bitcoin e foram fundamentais para reforçar o balanço patrimonial da Tesla durante períodos de incerteza financeira.

Se a Tesla tivesse mantido todo o seu investimento em bitcoin, a empresa poderia ter tido um lucro hipotético de mais de US$ 300 milhões, considerando o valor atual do bitcoin de aproximadamente US$ 41.500.

No entanto, as participações remanescentes de bitcoin da empresa, estimadas em cerca de 9.720 BTC, permaneceram estáveis nos últimos trimestres, refletindo uma abordagem mais conservadora no que os traders preveem ser um ano positivo para o bitcoin.

Tesla pode não vender seus bitcoins restantes

É interessante notar que as vendas anteriores de bitcoin da Tesla foram feitas nos trimestres que registraram fluxos de caixa livres mais fracos – o dinheiro que uma empresa gera depois de gastar o dinheiro necessário para manter ou aumentar suas operações comerciais.

Por exemplo, no primeiro trimestre de 2021, a venda de bitcoin da Tesla, avaliada em US$ 272 milhões, constituiu impressionantes 93% dos fluxos de caixa livres da empresa durante esse período.

Da mesma forma, no segundo trimestre de 2022, a redução de 73% nos fluxos de caixa livres da Tesla coincidiu com novas vendas de bitcoin.

Em resumo, Musk contou com o bitcoin para reforçar as finanças da Tesla durante períodos em que as receitas da empresa foram mais restritas. Talvez ele não precise empregar a mesma estratégia agora, dado o aumento dos fluxos de caixa livres da Tesla ao longo de 2023.

No quarto trimestre de 2023, por exemplo, o fluxo de caixa livre da Tesla foi de US$ 2,1 bilhões, contribuindo para um total de US$ 4,4 bilhões ao longo de todo o ano.

Vários analistas preveem que 2024 será um ano de alta para o preço do bitcoin em 2024, atribuindo o otimismo à aprovação de fundos negociados em bolsa de bitcoin à vista nos Estados Unidos e ao impacto antecipado do próximo evento de redução pela metade da emissão de novos bitcoins como os principais vetores favoráveis à valorização da maior criptomoeda do mercado.

