Tesla confirma que não vendeu reservas de R$ 4 bilhões em bitcoin após temores no mercado

A Tesla confirmou que não vendeu nenhuma das unidades de bitcoin que compõem as reservas de mais de R$ 4 bilhões da empresa no ativo. O mercado esperava que a empresa de Elon Musk desse algum indicativo sobre possíveis vendas ou intenção de vender as criptomoedas durante a divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre deste ano.

Com isso, a gigante do mercado automotivo chega agora ao quinto trimestre consecutivo sem vender unidades da criptomoeda. Entretanto, um medo sobre possíveis vendas se espalhou pelo mercado após a empresa movimentar todas as suas unidades do ativo recentemente.

De acordo com as demonstrações financeiras da Tesla, a receita do terceiro trimestre foi superior a US$ 25,18 bilhões — uma ligeira queda em comparação com a receita do segundo trimestre, de aproximadamente US$ 25,5 bilhões.

O lucro líquido foi de aproximadamente US$ 2,18 bilhões, um aumento acentuado em relação aos aproximadamente US$ 1,5 bilhão do segundo trimestre.



A empresa entrou no radar dos investidores em criptomoedas em 2021, quando começou a adquirir bitcoin com uma compra inicial de US$ 1,5 bilhão. Em 2022, ela vendeu boa parte das unidades que adquiriu, mas ainda possui cerca de US$ 750 milhões no ativo.

Desde então, a Tesla e outras empresas de capital aberto que possuem ativos digitais têm sido monitoradas de perto por participantes do mercado, que avaliam o comportamento dessas entidades corporativas como indicativos para o interesse institucional e para acompanhar as pressões de venda que podem impactar os mercados e preços.

Em 15 de outubro, a empresa de análises Arkham Intelligence relatou que carteiras digitais atribuídas à Tesla começaram a mover bitcoins que estavam armazenados em uma carteira que estava inativa desde 2022. Entretanto, os ativos não foram enviados para carteiras em corretoras, o que seria necessário para realizar a venda.

A própria Arkham divulgou posteriormente que a movimentação, na prática, envolveu apenas uma troca das carteiras digitais onde as unidades da criptomoeda estão armazenadas, sem nenhum indicativo de venda no curto prazo.