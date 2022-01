Tesla começa a aceitar dogecoin e preço da criptomoeda-meme dispara

Os pagamentos com dogecoin foram disponibilizados na loja da Tesla na madrugada desta sexta-feira, 14, fazendo com que o preço da criptomoeda-meme mais famosa do mundo disparasse 11%.

A página oficial da loja de merchandising da fabricante de veículos elétricos agora exibe os preços dos itens em dólar e em dogecoin. Uma fivela de cinto, por exemplo, custa 835 DOGE (aproximadamente 155 dólares); já o quadriciclo infantil Cyberquad é vendido por 12.020 DOGE (aproximadamente 3.000 dólares), enquanto um apito sai por 300 DOGE (aproximadamente 57 dólares).

-

A dogecoin é negociada por US$ 0,19 no momento e é a 11ª maior criptomoeda do mundo, com uma capitalização de mercado de 24 bilhões de dólares.

A mudança na loja online ocorre quase um mês depois que o CEO da Tesla, Elon Musk, disse em dezembro de 2021 que a fabricante de carros elétricos aceitaria dogecoin como pagamento por seus produtos promocionais. “A Tesla fará alguns produtos que dá pra comprar com doge e ver como vai ser”, disse ele na época.

No início do ano passado, a Tesla passou a aceitar bitcoin como pagamento por seus carros elétricos. O projeto teve vida curta em meio a crescentes preocupações sobre o uso de energia elétrica do blockchain do Bitcoin e logo foi descartado.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

