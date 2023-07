Tentativas de fraude no Brasil somam R$ 2,5 bilhões no primeiro semestre

Um estudo da empresa ClearSale obtido com exclusividade pela EXAME mostra que, no primeiro semestre de 2023, o Brasil registrou 2 milhões de tentativas de fraude, que poderiam ter resultado em um prejuízo potencial de R$ 2,5 bilhões. Apesar dos valores significativos, os números são menores que os registrados no mesmo período de 2022.

Os dados reunidos pela ClearSale mostram que a quantidade de tentativas de fraude caiu 26,5% em relação aos 3,6 milhões observados nos primeiros seis meses. Já o valor total dessas tentativas caiu 20,3% dos R$ 4,5 bilhões anteriores. O valor médio que poderia ter sido obtido com essas ações subiu de R$ 1.264 para R$ 1.273.

De acordo com o estudo, o principal motivo para essas quedas é a "desaceleração do e-commerce em relação aos últimos anos". Na divisão por região, o Norte do Brasil registrou a maior quantidade de tentativas de fraude em relação ao número total de transações no primeiro semestre, com 2,6%. O valor médio que poderia ter sido roubado foi de R$ 1.381, o segundo maior.

O Nordeste registrou a segunda maior quantidade de tentativas de fraude, com 2,2%, e o terceiro maior valor médio, de R$ 1.300. Já o Centro-Oeste e o Sudeste tiveram 1,6% de tentativas de fraude, mas o Centro-Oeste liderou no valor médio, com R$ 1.438, enquanto a segunda região registrou uma média de R$ 1.157. O Sul teve os menores números: 1% e R$ 1.153.

A ClearSale aponta que os produtos eletrônicos são o principal alvo das fraudes. As tentativas de fraude com esses produtos representam 5,7% em relação às operações totais, com um valor médio de R$ 2.545. O segundo lugar ficou com os celulares, com um índice de 5,2% e valor médio de R$ 2.901.

"Devido à alta procura em mercados paralelos, maior liquidez e facilidade de transporte, algumas categorias sempre estão presentes entre as mais fraudadas", justifica o estudo. Já na divisão por dia, há uma incidência maior de fraudes entre a segunda-feira e a sexta-feira, e mais casos foram identificados entre janeiro e março de 2023.

O levantamento também aponta que há uma taxa maior de tentativas de fraude durante a madrugada, com um índice de 6% às 2h, 6,8% às 3h e 5,8% às 4h em relação a todas as operações realizadas. O horário com menor registro de tentativas de fraude foi 6h, com 0,9%. Entretanto, os maiores valores médios foram observados na faixa da tarde, chegando a R$ 1.364 às 16h.

Eduardo Mônaco, CEO da ClearSale, avalia que os dados mostram uma desaceleração do comércio eletrônico e incertezas financeiras: "Já havia esta expectativa [de queda] devido à retomada do comércio presencial e ligeira diminuição das vendas por aplicativos".

"De toda forma, os números ainda são altos, principalmente quando olhamos para o valor total e ticket médio das tentativas de fraude que, inclusive, foi mais alto do que em 2022. Lojistas precisam permanecer atentos e vigilantes aos possíveis golpes, cada vez mais sofisticados e frequentes", ressalta.

Como evita fraudes?

O estudo da ClearSale também reúne algumas dicas para evitar fraudes. Uma das principais recomendações é em relação às senhas: "não é recomendada a utilização de senhas óbvias como, por exemplo, iniciais e data de nascimento. Para sua segurança, o ideal é optar por códigos fortes com letras maiúsculas, minúsculas, símbolos e números. Além disso, jamais utilize a mesma para mais de uma conta".

"Alguns fraudadores criam sites falsos, idênticos aos verdadeiros, para roubar dados e, posteriormente, efetivar suas fraudes. Portanto, fique esperto com pedidos de recadastramento, trocas de senha não programadas ou links suspeitos", também recomenda a empresa.

Outra dica é desconfiar de promoções absurdas, com descontos muito significativos ou preços muito baixos. Em geral, essas ofertas são acompanhadas de links para sites usados para roubar dados dos clientes, abrindo margem para outras fraudes com essas informações.

"A informação é, sem dúvidas, uma das melhores maneiras de dificultar o trabalho dos fraudadores. Sem a posse dos dados, dificilmente, eles conseguem ter sucesso para efetivar fraudes. Em outras palavras, ajudar o cliente é colaborar para a construção de um mercado mais seguro", destaca o estudo.

