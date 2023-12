Tendências do setor de jogos da Web3 em 2024: executivos avaliam o futuro dos jogos em blockchain

Os jogos da Web3 mostraram resiliência apesar do recente mercado de baixa das criptomoedas, e agora os profissionais que trabalham no espaço preveem que o ano que vem será mais agitado e interessante para o nicho de jogos de blockchain.

Henry Chang, CEO da empresa sul-coreana de desenvolvimento de jogos Wemade, acredita que haverá um crescimento no número de jogos baseados em blockchain a serem lançados em 2024. Chang disse ao Cointelegraph em um comunicado que haverá aplicações mais complexas da Web3 em jogos:

"À medida que os desenvolvedores ganham experiência e confiança, também deveremos ver uma maior experimentação e casos de uso mais sofisticados de elementos de blockchain na mecânica e na jogabilidade dos jogos, além de uma maior variedade de jogos Web3 de diferentes gêneros."

Além do número de jogos que estão sendo lançados, Chang também sugeriu que mais estúdios de jogos devem incluir a Web3 em seu portfólio. O executivo acredita que isso se deve às características inerentes aos jogos de blockchain, que abrem oportunidades para a geração de novos fluxos de receita, para a criação de novas experiências, tornando o envolvimento da comunidade mais imersivo por meio de recompensas distribuídas por tokens.

Chang também apontou que a combinação de jogos com a tecnologia blockchain concede a propriedade dos ativos dos jogos aos jogadores, conecta a economia do mundo real aos jogos e torna os jogos interoperáveis ao uni-los em "um todo coeso."

Bartosz Skwarczek, fundador e CEO do G2A Capital Group, a empresa por trás do marketplace de jogos G2A, concordou com muitas das opiniões de Chang. Ele disse que haverá mais colaboração entre as empresas legadas do setor e as startups da Web3 em 2024.

De acordo com um comunicado distribuído à imprensa em 2 de novembro, a Microsoft é uma das apoiadoras da Wemade de Cheng em suas ações voltadas para a Web3. Em 16 de novembro, a G2A de Skwarczek, que é uma vendedora de jogos tradicionais, abriu seu próprio mercado de tokens não fungíveis (NFT) voltado para jogos da Web3.

Skwarczek disse ao Cointelegraph que mais colaborações levarão a uma maior adoção dos jogos da Web3:

"Com melhor acessibilidade e interfaces amigáveis, também podemos esperar designs de jogos mais elaborados e mecânicas de jogo mais envolventes, capazes de atrair um público mais amplo."

O executivo acredita que a integração de NFTs e o surgimento de um verdadeiro jogo Web3 com classificação Triplo A podem ser o catalisador para uma mudança de paradigma dos jogos de blockchain no ano que vem.

Como os jogos da Web3 podem atrair mais jogadores

Embora haja muitas coisas para se esperar em 2024, um dos maiores desafios dos jogos de blockchain é integrar uma base de jogadores mais ampla. De acordo com Chang, a tecnologia blockchain é complexa para a maioria dos designers e desenvolvedores de jogos. Isso significa igualmente que os próprios usuários terão dificuldade para entender a tecnologia.

Apesar desses obstáculos, Chang acredita que criar facilidades para os desenvolvedores integrarem elementos da Web3 em seus jogos e tornar os uso de recursos da tecnologia blockchain mais intuitivos e integrados aos jogos poderia resolver o problema. O executivo acredita que tornar a parte técnica mais fácil de entender para o jogador comum permitirá que ele se adapte muito mais rapidamente, levando a uma adoção mais ampla de jogos da Web3.

Enquanto isso, Skwarczek reiterou que é necessário haver o lançamento de "um título inovador da Web3" que servirá de padrão para os jogos de blockchain e criará uma melhor impressão para os jogadores em geral. "Essa é a peça que falta para atrair a atenção e a adoção em massa da Web3", acrescentou Skwarczek.

