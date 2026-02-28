Temporada de altcoins pode começar em março? Entenda os sinais técnicos

Embora a recuperação do mercado em fevereiro permaneça frágil, ela revelou alguns sinais expressivos. Esses indícios levaram analistas a projetar que uma temporada de altcoins pode surgir em março.

No entanto, o sentimento dos investidores ainda é de cautela, com o capital priorizando o bitcoin em relação às altcoins, o que pode dificultar uma recuperação mais ampla.

Esperança volta ao mercado de altcoins em março

Dados da CryptoQuant mostram que apenas cerca de 5% das altcoins listadas na Binance estão sendo negociadas acima da média móvel simples de 200 dias (SMA de 200 dias). Portanto, 95% permanecem abaixo desse patamar, refletindo o desempenho fraco das altcoins.

No entanto, padrões históricos trazem um sinal de otimismo. Nos últimos dois anos, essa proporção geralmente permaneceu abaixo de 15% por no máximo cinco meses antes de voltar a subir. Esse movimento ocorreu entre junho e outubro de 2024 e novamente de fevereiro a junho de 2025.

A razão começou a cair em outubro do ano passado e agora completa o quinto mês consecutivo. Esse cenário aumenta as expectativas por maior demanda, já que investidores podem considerar que a maioria das altcoins atingiu patamares de preços interessantes.

Enquanto isso, diferentes analistas identificaram oscilações positivas no gráfico OTHERS/BTC em fevereiro, o qual acompanha a capitalização total do mercado de altcoins excluindo o bitcoin ante o BTC.

O analista Blade apontou que o gráfico demonstra sinais de possível reversão no panorama mensal. O indicador MACD cruzou acima da linha de sinal e formou a primeira barra verde no histograma desde o início de 2024. Sinais semelhantes antecederam grandes movimentos das altcoins em 2017 e 2020.

“… Mudança de momentum somada à compressão da estrutura geralmente antecedem a expansão. A maior altseason está chegando”, projetou Blade .

Esses fatores fortaleceram as expectativas de que as altcoins possam iniciar uma recuperação em março.

Investidores de altcoins seguem cautelosos

Buscando uma análise mais equilibrada, dados da CryptoQuant indicam que a proporção entre volume negociado de altcoins e volume do bitcoin em exchanges centralizadas (CEXs) atingiu seu menor patamar no último ano.

Em 2025, essa razão chegou perto de 3,5. Depois, recuou gradualmente, caindo de 2,5 no fim do ano passado e mantendo-se em torno de 2,2 no início de 2026.

A tendência aponta que as expectativas dos investidores para uma temporada de altcoins seguem baixas. O capital permanece concentrado principalmente no bitcoin, deixando as altcoins relativamente esquecidas nas exchanges centralizadas. Para que surja uma verdadeira altseason, pode ser necessário um fluxo contínuo de novos recursos e uma rotação de capital no mercado.

No momento desta reportagem, o Altcoin Season Index está em 43, ainda distante do nível de 75 pontos necessário para confirmar uma temporada de altcoins.

Um relatório recente do BeInCrypto apontou que o mercado de altcoins enfrenta 13 meses seguidos de vendas líquidas. Mesmo que uma altseason aconteça, ela tende a ser seletiva e impulsionada por projetos com fundamentos sólidos.

*Matéria original por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.