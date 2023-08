Tecnologia blockchain revoluciona o futebol: 5 times que já possuem fan tokens

Os fan tokens prometem que o torcedor se conecte time do coração como nunca antes, ganhando benefícios exclusivos, produtos incríveis e serviços personalizados. Votar em decisões importantes do clube, participar de enquetes exclusivas e acumular pontos para palpitar nas partidas se torna possível a partir da posse de tokens como este, baseados em blockchain.

Alguns dos maiores clubes do Brasil, incluindo Santos, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Grêmio já adotaram a tecnologia. Esses ativos digitais têm conquistado o coração dos torcedores e se tornaram uma fonte de receita inovadora para os clubes, atingindo fãs em todo o mundo. Confira:

