TecBan faz sua 1ª emissão do Drex em projeto piloto do Banco Central

A TecBan revelou ter realizado sua primeira emissão e transferência interbancária do Drex na última sexta-feira, 27. A empresa responsável pelos caixas eletrônicos Banco24Horas faz parte do projeto piloto da moeda digital brasileira pelo Banco Central e lidera um consórcio com outras grandes empresas.

De acordo com um comunicado, a primeira emissão e transferência interbancária com Drex da TecBan foi feita em uma nova plataforma de forma simulada, testando as movimentações por meio do Banco Arbi com os bancos Bradesco, ABC, Inter e Itaú, que também participam do piloto por meio de outros consórcios ou de forma individual.

Anteriormente, BTG Pactual e Itaú realiazaram a primeira transação entre bancos no projeto piloto. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Inter, Bradesco e outros também avançam nos testes com as transações do Drex.

Além dos caixas eletrônicos do Banco24Horas, a TecBan já implementou uma plataforma de Open Finance as a Service no Brasil e agora foca no piloto do Drex, a nova moeda digital brasileira.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Vantagens dos testes no piloto

Luiz Fernando Ribeiro Lopes, gerente de plataformas digitais da TecBan, disse que as primeiras transferências realizadas na última sexta-feira, 27, trouxeram grande aprendizado. Através dos testes, é possível aprimorar segurança, experiência e integração entre as tecnologias e plataformas. O Drex tem foco no atacado e está previsto para ser lançado no final de 2024.

“Nossos testes já trazem oportunidades de aprimoramento e até desenvolvimento de modelos de negócios para atender às necessidades das instituições que vão operar com o Drex. Como uma empresa de infraestrutura, conseguimos transformar em solução as dores do mercado”, disse Lopes em um comunicado.

No projeto piloto do Drex com o BC, a TecBan lidera um consórcio que ainda conta com outras dez instituições: Banco da Amazônia, Pinbank Brasil, Dinamo, Banco Arbi, Ntokens, ClearSale, Foxbit Servicos, CPQD, AWS e Parfin.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante de seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok