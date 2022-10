Taynaah Reis: o futuro das moedas digitais de bancos centrais é híbrido

Por Taynaah Reis*

A Orell Füssli Ltd. Security Printing e a Augentic GmbH anunciaram sua parceria em uma solução “Smart Banknote CBDC”, incluindo a tecnologia DLT da Trustwise, que tem potencial para revolucionar o mercado. Uma nota de banco inteligente é uma nota de banco física que interage com uma solução CBDC e atua como um dispositivo de transição entre os sistemas de pagamento tradicionais e baseados em CBDC.

Uma nota inteligente pode ser usada como uma nota clássica, no entanto, o proprietário pode resgatar sua carteira fria (nota física) e transferir o valor da nota para uma carteira digital digitalizando o código QR com a chave privada. A cédula inteligente inclui uma chave pública e uma chave privada representadas por códigos QR, sendo a chave privada lacrada.

Quando o lacre da chave privada é removido, o código QR digitalizado, o valor da nota pode ser transferido para uma carteira digital. Conceitualmente, após este procedimento, a nota inteligente não pode mais ser transferida.

É decisivo que uma cédula inteligente tenha as mesmas propriedades físicas convencionais de uma cédula tradicional. É necessário um alto nível de segurança para evitar falsificações. A implementação de recursos de segurança já começa no conceito de design de uma nota ou série.

O elemento-chave no design do protótipo de cédula inteligente, é a velocidade. Uma nota inteligente precisa se transformar rapidamente entre o sistema de pagamento convencional em um sistema de pagamento baseado em CBDC.

As soluções CBDC devem ser personalizáveis para uso do governo, além de abordar a disponibilidade off-line e o anonimato durante a migração do dinheiro físico para o digital. O “Smart Banknote CBDC” é uma solução que abrange todos esses aspectos. As notas inteligentes podem ser trocadas como as notas tradicionais. Além disso, eles podem ser convertidos em dinheiro digital a qualquer momento. Todos os processos são protegidos por DLT, privado, autorizado e em combinação com contratos inteligentes.

Em todos os casos dentro da jurisdição do Banco Central, são oferecidos menores custos de transação e maior grau de privacidade. Governos e economias lucram com uma moeda garantida pelo Banco Central, reduzindo assim seus riscos de crédito.

