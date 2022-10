Taynaah Reis: O blockchain no combate às fake news

Por Taynaah Reis*

A capacidade de confiar nas informações que vemos, ouvimos e lemos é a base de uma economia em funcionamento e de uma sociedade democrática. Embora cenários disfuncionais envolvendo desinformação e propaganda existam há séculos, de uma forma ou de outra, o problema das “notícias falsas” está se tornando uma ameaça real à nossa sociedade conectada.

A facilidade de criar e difundir conteúdo que intencionalmente engana para obter ganhos políticos ou financeiros, aliada à dificuldade de rastreá-lo e controlá-lo a tempo, o torna uma ameaça significativa e um problema complexo de difícil solução.

As plataformas digitais tornaram significativamente mais fácil espalhar teorias da conspiração perigosas, como alegações falsas sobre tópicos tão amplos quanto a pandemia, protestos raciais e resultados das eleições presidenciais viralizam com velocidade e alcance surpreendentes.

Quatro em cada dez brasileiros afirmarão ler notícias falsas diariamente, mostradas uma pesquisa publicada pelo Poynter Institute com o apoio da Google. A Geração Z e os Millennials são mais propensos a dizer que compartilharam informações enganosas.

De acordo com a pesquisa, 55% afirmam que compartilharam informações falsas porque acreditavam ser verdadeiras. Ainda assim, um terço foi enviado para amigos e familiares impulsivamente, sem antes verificar. As gerações com idade mais avançada são mais relutantes em corrigir pessoas que postam notícias falsas ao se deparar com elas online.

Conectada a desinformação, está o surgimento de deepfakes, ou conteúdo de áudio, foto e vídeo altamente convincente, ainda que totalmente fraudulento, criado por Inteligência Artificial, com potencial para custar às empresas dezenas de milhões de dólares, ou destruir a vida de pessoas como abordado pela nova novela Travessia de Glória Perez.

Será preciso combater uma tecnologia disruptiva com outra, usando uma solução imutável, irrefutável e totalmente transparente, o blockchain. Grupos variados como editoras, organizações sem fins lucrativos, grandes corporações e start-ups estão buscando avidamente o blockchain para criar redes distribuídas e transparentes para mídia confiável e informações digitais.

Essa nova tecnologia não necessariamente impedirá as pessoas de postar informações falsas. O que os projetos de mídia e notícias baseados em blockchain podem fazer, no mínimo, é promover um novo senso de confiança no que é visto online, facilitando o rastreamento e a verificação. Esses esforços também podem encorajar o público a exercer um ceticismo mais saudável em relação à mídia online em geral.

Os sistemas blockchain usam um livro descentralizado e imutável para registrar informações de uma maneira que é constantemente verificada e re-verificada por todas as partes que as usam, tornando quase impossível alterar as informações após a criação.

Uma das aplicações mais conhecidas do blockchain é gerenciar a transferência de criptomoedas como o bitcoin. Mas a capacidade do blockchain de fornecer validação descentralizada e uma cadeia de custódia o torna potencialmente eficaz como uma ferramenta para rastrear não apenas recursos financeiros, mas todos os tipos de conteúdo.

Parte do que torna tão difícil combater deepfakes e outros tipos de desinformação é que hoje não existem padrões consistentes ou melhores práticas para identificar, rotular, rastrear e responder a mídia manipulada em plataformas digitais. Ao fornecer maior transparência no ciclo de vida do conteúdo, a blockchain pode oferecer um mecanismo para restaurar a confiança em nosso ecossistema digital.

A maneira pela qual o blockchain pode ser usado para combater a desinformação é rastreando e verificando fontes e outras informações críticas para mídia online. As publicações podem usar blockchain para criar um registro de todas as imagens que publicaram, tornando informações como legendas, locais, consentimento para ser fotografado, propriedade de direitos autorais e outros metadados verificáveis por qualquer pessoa.

Por exemplo, o New York Times está explorando essa abordagem por meio de seu projeto News Provenance, que usa blockchain para rastrear metadados, como fontes e edições de fotos de notícias, fornecendo aos leitores maior contexto e transparência sobre quando e como o conteúdo foi criado.

Confiar em um artigo não verificado torna-se então como comer em um restaurante sem nota do departamento de saúde, uma questão de cuidado com o consumidor. E também o cuidado com as corporações, dados os riscos reputacionais que as notícias falsas podem apresentar. Kathryn Harrison estava tão preocupada com vídeos falsos que depois de cinco anos liderando projetos de blockchain na IBM, ela partiu para fundar a DeepTrust Alliance.

É um problema especialmente comum nas mídias sociais, fotos e vídeos sendo regularmente retirados do contexto. Imagens de uma cena de guerra, protesto e até mesmo uma celebridade podem ser cortadas, filtradas ou alteradas de outra forma para evitar a detecção de scanners visuais automatizados que muitos sites executam para capturar falsificações. Isso permite que imagens alteradas sejam postadas como algo que não são.

Entre as ideias que a DeepTrust Alliance está propondo para lidar com essa falsificação está o registro de algoritmos de aprendizado que permitem a criação de falsificações profundas e outras manipulações de imagem em blockchain. Dessa forma, os pesquisadores podem rastrear quais algoritmos estão sendo aproveitados para criar mídia sintética.

Esse rastreamento algorítmico ajuda não apenas nas mídias sociais, mas também nos serviços de mensagens, onde a pornografia, deep-fake e as imagens não consensuais correm soltas. As ferramentas do DeepTrust ainda colocam uma responsabilidade significativa com o público para verificar a autenticidade do que eles estão consumindo.

É possível notar que esses sistemas só serão tão confiáveis quanto a comunidade de partes interessadas que define seus padrões. Mas, se bem projetado, um sistema blockchain pode romper o atual ecossistema de informações e incentivar as pessoas a criar e compartilhar apenas conteúdo que atenda aos requisitos da comunidade. Cabe às comunidades que usam essas plataformas estabelecer como o conteúdo será adicionado, como será verificado e quais incentivos serão implementados para construir e manter essa confiança.

Nenhuma tecnologia resolverá completamente os desafios de estabelecer confiança entre as pessoas, nem eliminará as motivações humanas subjacentes para lucro e ganho político que impulsionam a desinformação. Diante desses desafios, é fundamental investir não apenas em soluções tecnológicas, mas também em iniciativas complementares de política e educação focadas em mitigar a criação, disseminação e monetização da desinformação.

Blockchain tem o potencial de fazer uma grande diferença na luta contra a desinformação, mas não pode resolver tudo. A implementação eficaz de políticas e tecnologias para combater essas novas ameaças começa com a compreensão completa das próprias ameaças. Este não é um problema que podemos simplesmente relegar à TI.

Governos, corporações e indivíduos em todos os níveis e em todas as funções devem investir em programas de alfabetização midiática para educar a si mesmos e suas equipes sobre como as tecnologias de manipulação digital funcionam e como se preparar efetivamente para elas. Com a combinação certa de educação, política e tecnologia, os líderes de hoje estarão preparados para construir um futuro no qual todos nós podemos confiar.

