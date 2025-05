Taxas para transferências no blockchain do bitcoin batem maior de 2025, com recorde no radar

A recente disparada no preço do bitcoin fez as taxas de operações que precisam ser pagas por usuários no blockchain do ativo baterem um novo recorde para o ano de 2025. O marco foi alcançado em meio à expectativa de investidores sobre um possível novo recorde de preço.

Dados divulgados pela empresa The Block indicaram que, em 17 de maio, a taxa média paga em operações no blockchain chegou a US$ 2,4, o maior valor no ano. A taxa média iniciou 2025 na casa dos US$ 1,81, alternando entre altas e lateralidades desde então.

Nos últimos dias, porém, o valor voltou a subir, sem dar sinais de parada. A maior taxa média por operação registrada no blockchain do bitcoin foi em 2021, quando ela rondou os US$ 50. O último pico de destaque foi em abril de 2024, quando a média rondou os US$ 40.

Tradicionalmente, o acompanhamento da taxa média no blockchain ajuda a entender não apenas o grau de atividade na rede, mas a própria demanda no mercado pelo ativo. É comum que períodos de taxas maiores indiquem que a criptomoeda está sendo mais negociada e com valorização.

O cenário se repetiu no final de 2024, quando a taxa média chegou a rondar os US$ 20 em novembro. Nas semanas seguintes, o bitcoin engatou em uma sequência de recordes até superar os US$ 100 mil. Entre o final de 2024 e o início de 2025, a média teve queda, indicando um desaquecimento.

As taxas no blockchain podem ser de dois tipos. Usuários podem optar por pagar a taxa fixa da rede ou, então, adicionar um valor à taxa como forma de ganhar prioridade na fila de validações de operações no blockchain. Quanto maior a taxa, maior a prioridade na fila.

Por isso, a métrica costuma indicar o quão aquecido o mercado está, com investidores mais gananciosos e buscando registrar operações rapidamente para não perder oportunidades. A nova alta, mesmo que discreta comparada a momentos anteriores, pode indicar esse quadro.

Pela lógica da tecnologia blockchain, as taxas são usadas como forma de recompensar usuários que atuam como validadores de operações. No caso da rede do bitcoin, os validadores precisam resolver problemas matemáticos complexos para validar as operações e receber a recompensa, que também é na criptomoeda.

