Taxas de transação do bitcoin ficam mais baratas e passam a custar menos de US$ 1

As taxas médias de transação na blockchain do bitcoin caíram abaixo de US$ 1 pela primeira vez em mais de dois anos, fortalecendo ainda mais seu caso de uso como um sistema financeiro convencional viável.

Altas taxas de transação nas redes blockchain funcionam contra os usuários, especialmente ao fazer transações de baixo valor. Por exemplo, as taxas de transação na blockchain Ethereum dispararam várias vezes durante o hype do token não fungível (NFT), induzindo estresse aos usuários em geral.

Embora o ecossistema bitcoin também tenha sofrido seu quinhão de altas taxas de transação no passado, atualizações oportunas — incluindo a Lightning Network e a Taproot — garantem transações mais rápidas e baratas ao longo do tempo. Na segunda-feira, as taxas médias de transação do bitcoin caíram para US$ 0,825, um número visto pela última vez em 13 de junho de 2020.

Além de atualizações oportunas, a queda nas taxas de transação pode ser atribuída a vários fatores, incluindo preços de mercado em queda e menor dificuldade de mineração. No entanto, a dificuldade de minerar um novo bloco de bitcoin vê uma recuperação constante à medida que os mineradores obtêm acesso a hardwares mais baratos à medida que se recuperam da prolongada escassez de chips.

Como visto acima, agosto também marcou o fim da queda de três meses da dificuldade da rede — recuperando-se de sua queda livre para 28,351 trilhões. Graças aos esforços consistentes da comunidade, a rede Bitcoin continua a exibir sinais indicadores de um sistema financeiro saudável.

Embora os usuários esperem que cada atualização de rede reduza as taxas de gás e as velocidades de transação, nem todas as atualizações são criadas para servir ao mesmo propósito. Por exemplo, a atualização mais esperada do Ethereum, The Merge, não reduzirá as taxas de gás.

Conforme explicado pela Fundação Ethereum:

“A The Merge desaprova o uso de prova de trabalho, fazendo a transição para o consenso de prova de participação, mas não altera significativamente nenhum parâmetro que influencie diretamente a capacidade ou a taxa de transferência da rede.”

A atualização The Merge envolve a junção da camada de execução existente da rede principal da Ethereum com a Beacon Chain, eliminando efetivamente a necessidade de mineração com uso intensivo de energia.

