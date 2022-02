Taxas de transação da rede Ethereum caem para menor valor médio em 6 meses

As polêmicas taxas de transação do ecossistema Ethereum passaram por uma fase de queda desde 10 de janeiro, registrando custos médios de transação entre US$ 14,17 e US$ 5,67 - os mais baixos desde setembro de 2021.

Dados da Blockchair mostram que o valor médio das taxas de transação da Ethereum em janeiro foi de US$ 53,03. No pico, em maio de 2021, a média chegou a US$ 70,83. Em apenas um mês, as taxas médias tiveram um declínio de quase 73,3%, conforme se pode ver no gráfico a seguir.

Além disso, a taxa de transação mediana resultante também sofreu uma queda de 81,02% em relação aos US$ 29,88 de janeiro. Nos últimos seis meses, a taxa mediana de transação da Ethereum atingiu seu ponto mais baixo em setembro: US$ 6,26.

Curiosamente, a contagem de transações da rede Ethereum também caiu para números que foram vistos pela última vez no início de 2019. Os dados do Blockchair mostram que em 1º de fevereiro, a contagem de transações mensais da rede Ethereum caiu de 36.851.128 para 14.574.808 - uma queda de 60,44% em apenas um mês.

Esta é a primeira vez na história da Ethereum que a contagem de transações teve uma queda tão grande em 30 dias. Em novembro de 2021, o cofundador da rede, Vitalik Buterin, propôs um novo limite no total de dados de opções de compra em um bloco, para diminuir o custo geral das taxas de Gas, ou seja, as taxas de transações na rede.

Um minerador de ether, a criptomoeda nativa da rede, validou um bloco por conta própria e recebeu uma recompensa no valor de cerca de US$ 540.000.

O minerador ganhou 168 unidades de ether por minerar com sucesso o bloco, o que supera em muito a recompensa média por bloco, que é de cerca de 4 unidades de ether.

