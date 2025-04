Tarifas de Trump criaram oportunidade de compra de bitcoin, afirmam analistas

O bitcoin registrou uma forte queda no primeiro trimestre de 2025 e interrompeu seu ciclo de alta, em um movimento que muitos analistas atribuem aos efeitos das diversas tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump. Entretanto, alguns especialistas apontam que o cenário atual pode ser, na verdade, uma oportunidade de compra.

Análises obtidas pelo site The Block convergem na visão de que o momento atual do mercado e as quedas geradas pelas expectativas em torno dos efeitos das medidas de Trump podem ter aberto uma janela de oportunidade para investidores.

David Hernandez, especialista de investimentos em cripto da 21Shares, pontua que o bitcoin tem mostrado resiliência no preço, apesar da intensa queda no mercado de ações nos Estados Unidos após novos anúncios sobre tarifas feitos por Trump na última quarta-feira, 2.

Para ele, o comportamento da criptomoeda pode desencadear uma nova demanda institucional pelo ativo. "Apesar das tarifas serem maiores que o esperado, o anúncio deu uma clareza necessária para o mercado em relação ao escopo e escala dessas medidas".

"Os mercados sempre prosperam na certeza, e com as especulações tendo sido basicamente removidas, os investidores institucionais podem ver uma oportunidade nos próximos dias para aproveitar preços pressionados de diversos ativos", explica.

Valentin Fournier, analista-chefe da BRN, também acredita que o anúncio de Trump retira a incerteza entre investidores, mesmo que ele gere volatilidade e quedas no curto prazo. "Com catalisadores-chave se alinhando, nós esperamos que o bitcoin recupere tração".

O analista avalia que a criptomoeda pode tentar retomar um patamar de preço em US$ 90 mil "no futuro próximo". Thomas Perfumo, economista-global da Kraken, afirma que a volatilidade do bitcoin no longo prazo segue em queda, mas que a tendência de desvalorização vai permanecer "por mais um tempo".

"Uma enorme quantidade de demanda inexplorada por ativos como o bitcoin com impulsionará a volatilidade até que a adoção amadureça e desacelere. Essa demanda não virá de forma direta e ordenada. Ela irá refluir e fluir, mostrando o que acontece quando uma demanda enorme encontra uma oferta fixa", avalia.

