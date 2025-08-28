Tailândia avança em projeto para transportar títulos públicos para blockchain

O governo da Tailândia deu novos passos na última quarta-feira, 27, para tirar do papel um projeto de tokenização de títulos públicos do país. Na prática, a iniciativa envolve o registro desses títulos a uma rede blockchain. Agora, o país também escolheu a corretora de criptomoedas que vai ajudar nesse processo.

O Ministério das Finanças da Tailândia selecionou a KuCoin para participar do projeto, batizado de G-Token. Se a iniciativa sair do papel, ela será a primeira do tipo realizada por um país. A corretora será responsável por gerenciar a listagem, registro e conversão dos tokens.

Pelo processo de tokenização, a ideia é que os tokens sejam representativos de participações nos títulos públicos do país. Na prática, o dono dos tokens vai estar investindo nos próprios títulos, com os mesmos direitos que um investidor tradicional.

A Tailândia pretende emitir US$ 153 milhões em tokens pareados aos títulos públicos do tesouro. Os criptoativos serão listados inicialmente em corretoras locais de criptomoedas. Há a possibilidade, ainda, de abertura de investimentos a nível global, dependendo da autorização de reguladores.

Ao comentar a escolha pelo governo tailandês, a KuCoin disse que a tokenização de ativos ainda enfrenta barreiras, em especial a capacidade de desenvolver liquidez suficiente para criar um mercado secundário viável e temas ligados ao cumprimento regulatório e de medidas de segurança.

O projeto de tokenização foi aprovado pelo governo em maio deste ano. A ideia é usar a tecnologia blockchain para facilitar os investimentos em títulos públicos, ajudando o país a obter novas fontes de financiamento para a sua dívida pública. Não há uma data oficial de lançamento.

Outra vantagem da aplicação da tecnologia, segundo o governo, é a capacidade de reduzir o investimento mínimo exigido para esses títulos. Com isso, pessoas de renda mais baixa teriam a oportunidade de comprar títulos e ganhar exposição a esse tipo de investimento.

A avaliação da KuCoin é que "a iniciativa do G-Token com certeza serve como um template para outros governos, combinando a confiança em torno de títulos apoiados por governos com a eficácia, transparência e acessibilidade resultantes da tecnologia blockchain".

