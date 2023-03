Suspeito de ser criador de criptomoeda que deu prejuízo de US$ 40 bilhões é preso na Europa

De acordo com um post publicado pelo ministro do interior de Montenegro, Filip Adzic, um indivíduo suspeito de ser o cofundador do Terra Luna, Do Kwon, foi preso no território da nação balcânica de Montenegro em 23 de março. A agência de notícias Vijesti confirmou que a conta no Twitter que fez o anúncio é do ministro do interior de Montenegro e que o indivíduo preso era um cidadão sul-coreano.

"A polícia montenegrina deteve uma pessoa suspeita de ser um dos fugitivos mais procurados, o cidadão sul-coreano Do Kwon, cofundador e CEO da Terraform Labs, com sede em Singapura."

Conforme relatado por Adzic, um indivíduo suspeito de ser o ex-"rei da criptomoeda" foi detido no aeroporto de Podgorica com "documentos falsificados" e as autoridades aguardam a confirmação oficial da identidade. Montenegro está geograficamente ao sul da Sérvia e faz fronteira com o país báltico. Desde dezembro de 2022, promotores sul-coreanos alegam que Kwon estava escondido na Sérvia, onde não existe acordo de extradição com a Coreia do Sul.

Em 26 de setembro de 2022, um alerta da Interpol foi emitido para a prisão de Kwon por seu suposto papel no colapso do ecossistema Terra Luna (LUNC) e Terra USD (USTC) de US$ 40 bilhões em maio de 2022. Ele também é procurado por autoridades reguladoras na Coréia do Sul, Singapura e nos EUA

