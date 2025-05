Strategy investe mais US$ 427 milhões em bitcoin e chega em 580 mil unidades

A Strategy anunciou nesta segunda-feira, 26, que realizou um novo investimento no bitcoin. A empresa informou que investiu US$ 427 milhões em compras de novas unidades da criptomoeda. Com isso, o total de unidades adquiridas ultrapassou os 580 mil pela primeira vez.

De acordo com um comunicado compartilhado com a imprensa, a Strategy comprou 4.020 unidades da criptomoeda entre os dias 19 e 25 de maio. O preço médio por unidade adquirida foi de US$ 106.237, e o montante usado nas compras foi obtido pela venda de ações da empresa.

Com as novas aquisições, o total de unidades de bitcoin adquiridas pela Strategy chegou a 580.250. Os ativos são avaliados no momento em US$ 40,6 bilhões, com um preço médio de compra de US$ 69.979. Ao todo, a empresa gastou cerca de US$ 18 bilhões com as compras.

Considerando a cotação atual da criptomoeda, a Strategy também conta com um lucro potencial de US$ 22,7 bilhões, mas não deu nenhum indicativo recente de que pretende vender os ativos e realizar lucros. A companhia soma quase 3% de toda a oferta disponível do ativo.

Michael Saylor, presidente do conselho da Strategy e ex-CEO da empresa, disse dias antes do comunicado sobre a nova aquisição de unidades da criptomoeda que "apenas compro bitcoin com o dinheiro que eu não posso perder". A posição reforça o uso do ativo como uma reserva de valor.

Recentemente, a Strategy anunciou que pretende reunir cerca de US$ 84 bilhões para realizar compras da criptomoeda até o ano de 2027. A ideia é combinar emissões secundárias de ações e de títulos de dívida privada para reunir os recursos necessários para a operação.

O valor é o dobro do inicialmente projetado pela Strategy em 2024, com a empresa incorporando cada vez mais o bitcoin como um aspecto central do seu negócio. Ao longo do ano passado, a companhia teve uma valorização intensa por ser vista como um meio de exposição indireta ao ativo.

A empresa tem usado os recursos previstos no plano para retomar as suas aquisições semanais da criptomoeda. O movimento ajuda na composição de uma pressão de demanda em torno do ativo, facilitando movimentos de valorização de preço devido à oferta estável.

