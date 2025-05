Strategy investe mais US$ 1 bilhão em bitcoin e ronda 570 mil unidades

A Strategy, antiga MicroStrategy, anunciou nesta segunda-feira, 12, que realizou um novo investimento no bitcoin. Ao todo, a companhia investiu US$ 1,34 bilhão em compras de unidades da criptomoeda, obtendo 13.390 novas unidades do ativo para sua reserva.

Com as novas compras, a empresa chegou agora à casa das 568 mil unidades adquiridas. Elas são avaliadas em US$ 59 bilhões, com um preço médio de US$ 69.287 por unidade adquirida nos últimos anos. Especificamente na compra mais recente, o preço médio foi de US$ 99.856.

As aquisições ocorreram entre os dias 5 e 11 de maio. A Strategy já investiu US$ 39,4 bilhões em compras de bitcoin nos últimos anos, implicando em um lucro potencial de quase US$ 20 bilhões. Entretanto, ela não deu sinais de que pretende vender os ativos no curto prazo.

A sequência de compras da companhia nos últimos anos, intensificada a partir de novembro de 2024, fez com que a Strategy se tornasse a maior detentora institucional da criptomoeda. No momento, ela controla mais de 2,7% de todas as unidades do ativo.

Mais da metade das unidades - 303.230 - foram adquiridas nos últimos seis meses, com a empresa chegando a registrar uma sequência de mais de 12 compras semanais de bitcoin. As compras têm sido custeadas por meio de ofertas secundárias de ações e venda de títulos de dívida.

Dados divulgados pela Strategy indicam que ela ainda tem cerca de US$ 39 bilhões em ações que podem ser emitidas e oferecidas para investidores. A companhia anunciou recentemente que pretende investir US$ 84 bilhões em compras da criptomoeda até o ano de 2027.

O valor é o dobro do anunciado inicialmente pela empresa, indicando o forte comprometimento da companhia com o bitcoin. A última compra da criptomoeda tinha ocorrido entre os dias 28 de abril e 4 de maio, com um investimento menor, de US$ 180 milhões.

As compras pela Strategy são consideradas um elemento importante para a composição da pressão de compra em torno do bitcoin, ajudando a aumentar a demanda pelo ativo e a sua valorização de preço.

