Strategy compra US$ 1,3 bilhão em bitcoin e participações ultrapassam 738 mil unidades

A Strategy de Michael Saylor, a maior detentora pública de bitcoin do mundo, adicionou outro grande lote de BTC às suas participações na semana passada, elevando suas reservas totais para mais de 738 mil BTC.

A Strategy de Saylor adquiriu 17.994 bitcoin por US$ 1,28 bilhão na semana passada, de acordo com um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) na segunda-feira.

A compra marca a maior aquisição de BTC realizada pela Strategy desde janeiro, quando adquiriu 22.305 BTC por US$ 2,13 bilhões a um preço médio de US$ 95.284 por BTC.

A compra mais recente foi realizada a um preço médio de US$ 70.946 por bitcoin, abaixo do preço médio geral de aquisição da empresa, de US$ 75.862, informou a Strategy, mas bem acima do nível de US$ 67 mil no qual o BTC foi negociado durante a maior parte da semana.

A compra eleva suas participações para 738.731 BTC, adquiridos por um custo total de aproximadamente US$ 56 bilhões, informou a empresa.

A primeira grande compra abaixo do custo médio da Strategy

A compra mais recente de bitcoin pela Strategy marca uma de suas maiores aquisições de BTC já registradas, apesar do BTC estar sendo negociado abaixo do custo médio da empresa.

No passado, durante períodos semelhantes abaixo do custo médio entre 2022 e 2023, a Strategy normalmente evitava compras maiores, concluindo um total de 28.560 BTC ao longo de sete aquisições menores.

Segundo o SaylorTracker, a Strategy já realizou cinco aquisições durante o atual período abaixo do custo médio, comprando um total de 25.229 BTC desde 9 de fevereiro.

Desde 9 de fevereiro, o custo médio da Strategy caiu até agora 0,25%, de US$ 76.052 para US$ 75.862.

A quantidade de bitcoin comprada na aquisição mais recente da Strategy supera de longe o ritmo de novo suprimento de BTC que entra em circulação, observaram comentaristas no X.

De acordo com dados da BitBo, cerca de 450 BTC são minerados por dia, ou aproximadamente 3.150 BTC por semana. Ao adquirir quase 18.000 BTC, a Strategy comprou o equivalente a cerca de cinco semanas de bitcoin recém-minerado.

As participações da Strategy, de cerca de 738 mil BTC, agora representam aproximadamente 3,7% do suprimento circulante de bitcoin, que deve atingir 20 milhões de moedas na segunda-feira.

No momento da publicação, o BTC era negociado a US$ 67.725, alta de cerca de 2,4% nos últimos sete dias, segundo a CoinGecko. As ações da Strategy (MSTR) também se recuperaram 3,6% na última semana, encerrando a sexta-feira a US$ 133,5, de acordo com a TradingView.

