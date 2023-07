Stock Car faz transmissão inédita de corrida no metaverso com avatar de Deborah Secco

No último domingo, 9, a 5ª etapa da Stock Car Pro Series foi transmitida pela primeira vez no metaverso. A Vicar, promotora da competição automobilística, em parceria com o metaverso Upland, pretende promover uma maior interação com os fãs de corrida a partir de experiências de realidade mista, chamadas de “figital”.

Com planos de desenvolver uma versão digital do Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, a parceria promoveu a transmissão da corrida do último domingo, 9, no Café Upland.

Enquanto a versão digital do Autódromo ainda não foi lançada, os usuários puderam assistir à corrida no café que fica no bairro da Praia da Bandeira, na versão da cidade do Rio de Janeiro do metaverso.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

A versão 3D do Autódromo de Interlagos, quando lançada, deve tornar possível que o usuário participe de torneios online com seus pilotos e equipes favoritos e compre e venda colecionáveis em formato NFT dos carros atuais e históricos da categoria fundada em 1979, segundo um comunicado de imprensa.

"Estamos trabalhando bastante para integrar cada vez mais Stock Car e Upland. A plataforma agora realiza ativações nos autódromos e a competição por sua vez faz o mesmo no metaverso, a exemplo de transmissões de corridas em cafés virtuais e gamificações como o Treasure Hunt na réplica 3D do autódromo de Interlagos”, disse Guga Carvalho, diretor de marketing da Vicar, promotora da Stock Car Pro Series.

Deborah Secco no metaverso

Como parte das experiências figital do projeto, a 5ª Etapa da Stock Car Pro Series contou com a presença da atriz Deborah Secco tanto presencialmente quanto no metaverso. A atriz ganhou a sua versão digital, apelidada de Deby Dry, que foi desenvolvida pela startup brasileira BiobotsTec.

Segundo o comunicado, o avatar da atriz dará dicas ao público sobre metaverso, web3, blockchain, NFT e as funcionalidades da plataforma tanto no site oficial da Stock Car, quanto no aplicativo do metaverso Upland.

“Ainda é um mundo novo para mim e a maioria das pessoas. Por causa de minha filha me mobilizei a investigar as possibilidades do metaverso. Afinal, as novas gerações já têm essas experiências, se divertem, compram, criam avatares e trabalham neste novo espaço. Ainda nem sabemos como será no futuro, mas certamente é algo com um imenso potencial”, disse Deborah Secco.

"Grandes eventos de esporte e entretenimento estão buscando formatos inovadores para o engajamento de seus púbicos no ambiente virtual. A Stock Car é pioneira em promover uma experiência phygital para os fãs do automobilismo que podem experimentar uma simulação de suas equipes e pilotos favoritos no Upland. O uso de inteligência artificial permitirá que o avatar Deby Dry interaja com fãs sobre a temporada e dê dicas sobre Upland”, disse Ney Neto, diretor-geral da Upland no Brasil.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok