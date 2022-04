Startup vende US$ 41 milhões em tokens que vão apoiar PMEs

Com o apoio de grandes nomes da indústria de Venture Capital voltada para os criptoativos, uma startup anunciou uma venda milionária de tokens nesta quarta-feira, 27. O token TRIBL é o primeiro a ser projetado para recompensar pequenas e médias empresas em seus gastos comerciais, o que chamou a atenção de quase 42 mil investidores.

A venda foi realizada na plataforma CoinList em 24 de março, e arrecadou US$ 18,3 milhões de quase 42 mil investidores únicos. Antes das negociações, outra venda privada dos tokens acumulou outros US$ 22,7 milhões com nomes de peso do Venture Capital de cripto. Digital Currency Group, Coinbase Ventures, CoinList Ventures, Circle Ventures, Huobi Ventures, Shima Capital, Lattice Capital, Beco Capital, entre outros, foram alguns dos participantes.

Criadora do token TRIBL, a Tribal é uma plataforma de pagamentos e financiamento corporativo para pequenas e médias empresas, ou PMEs, em mercados emergentes. O compromisso da startup é implantar tecnologias financeiras para apoiar o gerenciamento e crescimento financeiro das PMEs.

“A Tribal tem a missão de implantar a mais recente tecnologia financeira a serviço de nossos clientes”, afirma Mohamed Elkasstawi, diretor de estratégia da Tribal. “Após a venda do token TRIBL, a empresa está bem posicionada para entregar valor aos nossos clientes na vanguarda das criptomoedas e finanças descentralizadas”, acrescentou Elkasstawi.

O TRIBL, token no padrão ERC-20, será usado para compensar gastos nos serviços financeiros voltados para PMEs, fator que pode aprimorar sua proposta de valor. Ele também será um token de governança para o próximo protocolo de empréstimos de finanças descentralizadas (DeFi) que a companhia pretende lançar.

“Ao permitir transferências internacionais por meio de stablecoins, conseguimos fornecer movimentação de dinheiro mais rápida e de baixo custo para nossos clientes”, explica Ehab Zaghloul, cientista-chefe de pesquisa da Tribal. “O TRIBL liberará ainda mais valor para nossos clientes PME, usando o poder da tecnologia blockchain para aprimorar ainda mais suas operações financeiras”, explicou.

Uma rodada de série B da Tribal chegou a captar US$ 60 milhões em fevereiro de 2022, com a liderança do SoftBank Latin America Fund. Ainda no final daquele mês, a startup anunciou uma parceria com a Visa focada em expandir suas ofertas para PMEs na América Latina e no Caribe.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok