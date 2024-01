Startup da Web3 investida pelo BTG lança blockchain próprio no ecossistema Polkadot

Na última quinta-feira, 18, a Tanssi Network anunciou uma parceria com a startup brasileira focada em Web3 Lumx. A parceria consiste na criação da Lumx Chain, uma blockchain de aplicação específica da startup brasileira dentro da Dancebox, rede de testes da Tanssi. A Tanssi é uma infraestrutura para contratos inteligentes desenvolvida no ecossistema Polkadot.

Através de uma rede própria, a Lumx será capaz de desenvolver e publicar aplicações baseadas em contratos inteligentes. De acordo com o anúncio, isso permite uma transição mais simples da Web2 para a Web3 aos clientes da Lumx.

“O lançamento na Dancebox foi altamente amigável ao usuário. Conseguimos criar nossa rede dentro de um ambiente de testes em poucos passos. O que chamou nossa atenção foi a opção de escolher uma rede compatível com EVM, o que se alinha ao nosso foco primário”, comenta Afonso Dalvi, head de relacionamento com desenvolvedores e gestão de produtos.

A Lumx é uma startup brasileira especializada em criar soluções na Web3 para empresas tradicionais, facilitando a interação dessas instituições com a tecnologia blockchain. Entre os clientes da Lumx estão Nestlé, Sympla e Elo.

Em seu anúncio, a Tanssi destaca que a parceria permitirá que a Lumx não só melhore a interação de empresas com a tecnologia blockchain, como também solidifique sua posição no mercado brasileiro em termos de segurança e acessibilidade.

Thiago Rüdiger, core contributor da Tanssi, conta que a Lumx foi a primeira empresa abordada por ele ao iniciar a estratégia de crescimento da infraestrutura para contratos inteligentes no Brasil. Para Rüdiger, a parceria é um passo extremamente importante para expansão da Tanssi no país.

“A Lumx é especialista em fazer o onboarding de empresas Web2 no mundo Web3, e appchains têm tudo a ver com aplicações corporativas, dado o nível de controle e customização que uma blockchain própria proporciona. Tenho certeza de que colheremos muitos frutos dessa parceria, e não poderíamos estar mais felizes”, conclui.

