Startup brasileira foca no Open Finance e prevê transformação do sistema financeiro

O Open Finance surgiu em dezembro de 2021, substituindo o Open Banking. Desde então, o sistema que prevê o compartilhamento de dados entre instituições financeiras cresceu e agora dá espaço para que startups inovem em soluções e se destaquem neste meio.

É o caso da Lina Open X, startup fundada em 2019 com o objetivo de apoiar instituições financeiras em suas necessidades para se adaptar ao novo ecossistema do Open Finance. Agora, a empresa já recebeu aportes, tem uma parceria com a B3 e tem participação de 26% no mercado de Open Insurance, subdivisão do Open Finance focada em seguros.

“Nosso objetivo é a integração de sistemas e o compartilhamento seguro de dados e serviços, apoiando nossos clientes com soluções que atendem desde os processos de conformidade regulatória, já que nossa atuação é no ecossistema regulado, até as necessidades relacionadas à inteligência de dados”, disse Alan Mareines, CEO da Lina Open X.

Soluções

Entre as soluções criadas pela startup estão uma plataforma de APIs e módulo de gestão de consentimentos para que instituições se integrem ao Open Finance em conformidade regulatória sem que elas precisem construir sua própria infraestrutura.

Já a plataforma de compartilhamento de dados da startup proporciona um histórico cadastral e financeiro completo, além de inteligência em cima dos dados para finalidades como análise de risco, aprovação de crédito e oferta personalizada.

“Ao adotar o compartilhamento de dados, [uma corretora de investimentos] reduziu em 80% o número de campos preenchidos no momento do cadastro, simplificando a jornada e reduzindo o tempo gasto em 87%, possibilitando a abertura de novas contas, com aprovação automática, em até 1 minuto", contou o CEO da Lina OpenX.

Futuro "Open"

A fintech está otimista para o futuro. Segundo Mareines, apesar do cenário econômico desafiador para startups em geral, a estratégia de crescimento orgânico, fundamentada na geração de receitas consistentes no curto e médio prazo, deve continuar garantindo sustentabilidade para o negócio. Para o CEO, o movimento de expansão do Open Finance coloca a fintech em posição privilegiada para competir e ganhar ainda mais mercado.

Segundo a consultoria Oliver Wyman, 60 milhões de brasileiros devem participar deste ecossistema até 2025.

“A transformação do sistema financeiro brasileiro para o modelo ‘Open’ é muito mais do que uma agenda regulatória. Estamos vivenciando uma verdadeira revolução e caminhando para um moderno ambiente digital de negócios no mercado financeiro brasileiro”, concluiu Mareines, em entrevista à EXAME.

