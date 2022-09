Startup brasileira de web3 anuncia Kevin Lin, da Twitch, como novo conselheiro estratégico

A BAYZ anunciou que o cofundador da Twitch Kevin Lin passará a fazer a parte do Conselho da startup brasileira. Com isso, ele passará a atuar em projetos da companhia, que é uma publicadora de jogos web3.

Em comunicado, a startup informou que Lin atuará como conselheiro estratégico e apoiará decisões sobre a expansão e o modelo de negócios da BAYZ, junto com o desenvolvimento de novas estratégias na chamada web3.

João Borges, um dos cofundadores da startup, afirma que a empresa deve “contar com a ajuda do Kevin em diversas iniciativas para continuar trilhando a jornada de sucesso de BAYZ no mercado brasileiro e também mundial”.

Ele considera ainda que a chegada de Lin é “extremamente estratégica” para os planos de expansão da startup para o mercado da América do Norte.

Lin também é fundador da Metathoery Inc, uma desenvolvedora de jogos web3, e tem atuado em negociados relacionados ao tema e ao blockchain.

“Atuar ampliando a cultura gaming e inovando nas formas de consumir jogos é o desafio que move minha carreira. Me juntar ao time da BAYZ significa, para mim, continuar explorado as potencialidades de uma indústria que não para de crescer”, afirma o cofundador da Twitch.

Além de Kevin Lin, a BAYZ conta com Matt Rutledge como membro do conselho e um dos seus fundadores. Ele trabalha com a área de jogos mobile, ajudando ainda na internacionalização da empresa.

Para Rutledge, "o conhecimento de Kevin sobre negócios de grande crescimento e sobre como lidar com a comunidade gamer internacional, vai ser de grande valor para nós”.

A chegada de Lin ao Conselho da startup ocorre no mesmo mês em que a BAYZ completa um ano desde sua fundação. Atualmente, ela conta com 70 colaboradores, e já investiu mais de US$ 1,5 milhão em jogos ligados ao blockchain, como o Metasoccer, Legends of Venari e Fancy Birds.

Em dezembro de 2021, ela recebeu um aporte de US$ 4 milhões liderado pela Yield Guild Games (YGG) e com participação da Valor Capital, uma das principais gestoras de venture capital do país.

A BAYZ também é parceira oficial do The Sandbox, dona de um dos maiores metaversos descentralizados do mundo.

A web3, foco de atuação da startup, se refere a uma nova fase da internet que seria baseada em uma estrutura descentralizada ligada à tecnologia blockchain, com um banco de dados distribuído reduzindo o controle de grandes companhias sobre as informações pessoais dos usuários.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok